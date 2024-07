Victor da Piedade Pinto, de 100 anos, mantém uma dieta equilibrada e faz exercícios todos os dias. Ele completará 101 anos em janeiro e diz que, embora não tenha sido fácil chegar a essa idade, cuidar da saúde desde cedo foi fundamental. Seu lema é o mesmo da medicina integrativa, que enfatiza o bem-estar e a cura do ser humano em todas as suas dimensões: física, emocional e espiritual.





“Hoje em dia, as pessoas não se movimentam, comem muito e vivem com o celular na mão. É por isso que adoecem mais cedo. Esqueceram de observar a beleza da vida. É bom procurarem tratamentos que as ajudem a viver mais”, comenta Victor.

A medicina integrativa vê cada pessoa de maneira completa, conectando mente e corpo para manter o equilíbrio e otimizar a qualidade de vida. “Essa abordagem foca na prevenção de doenças, não apenas no tratamento de sintomas. Isso é feito com base em uma bateria de exames individualizados para cada paciente”, explica a nutróloga e psiquiatra Angela Vianello.





'Nossa abordagem é voltada para a prevenção de doenças e não para o tratamento de sintomas', diz a nutróloga e psiquiatra Angela Vianello Arquivo Pessoal

Superidosos

De acordo com o censo, o número de brasileiros com 100 anos ou mais está crescendo. Eles representam 0,018% da população, totalizando 37.814 pessoas (27.244 mulheres e 10.570 homens) que ultrapassaram um século de vida. Embora esses números pareçam modestos diante dos 203.080.756 habitantes do país, comparando os dados do Censo de 2010 com os do Censo de 2022, o número de “superidosos” cresceu 66,7% (um aumento de 15.138 pessoas).





Leia também: Medicina do estilo de vida ganha força no Brasil





A medicina integrativa não se limita à prescrição de medicamentos, mas também inclui exercícios físicos, terapia para a saúde mental e acompanhamento constante do organismo. Angela também recomenda protocolos injetáveis. “Pode-se repor vitaminas e minerais mais rapidamente utilizando soro, proporcionando uma resposta mais rápida ao tratamento”, afirma, ressaltando que apenas médicos podem prescrever esse tipo de tratamento.





Artistas ligados ao bem-estar, como a bailarina e blogueira Lorena Improta e o DJ Alok, que é casado com uma médica, fazem uso desse tratamento com soros. O objetivo de todos é viver mais e com qualidade, uma tendência comprovada pelo último censo.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.