Policial salva recém-nascido engasgado em Minas

Policiais militares salvaram um recém-nascido de 26 dias engasgado na cidade de Vazante, na Região Noroeste de Minas. A informação foi divulgada pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (7/4).

A polícia foi acionada via 190. No local, os militares encontraram o bebê com a respiração obstruída ao ser alimentado com leite e já com arroxeamento de pele.

O policial pegou o bebê e iniciou a manobra de Heimlich. O momento foi divulgado pela PM, veja o vídeo:

Depois da primeira manobra, o bebê chorou. Uma segunda manobra foi feita pelo militar, obtendo sucesso na desobstrução das vias aéreas.

O bebê foi encaminhado pela polícia até o Hospital Municipal da cidade depois do primeiro socorro.



