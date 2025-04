Homem usa vela para acender cigarro e põe fogo no apartamento

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Moradores de um prédio no Centro de Belo Horizonte levaram um grande susto, na madrugada desta segunda-feira (21/4), quando começou um incêndio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi provocado por uma vela usada para acender um cigarro.

A ocorrência foi registrada na Rua da Bahia, 1192. Eram 2h da madrugada quando os moradores começaram a sentir cheiro de fumaça, vindo de um dos apartamentos do segundo andar. Ao saíram para o corredor, encontraram o morador, já do lado de fora de casa, pedindo socorro.

A equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local informou que o fogo foi provocado por uma vela. O morador estava acordado e queria fumar. Como seu isqueiro acabou, teve a ideia de usar uma vela para acender o cigarro.

No entanto, ele acabou dormindo e a vela caiu na cama, provocando o incêndio. O homem contou que tentou apagar as chamas, mas não conseguiu. Foi quando saiu do apartamento e correu para a portaria, de onde chamou o Corpo de Bombeiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para apagar o fogo, os bombeiros usaram o sistema de hidrantes do prédio. Parte do apartamento ficou destruído. O homem não estava mais no local quando a equipe chegou, mas vizinhos informaram que ele não se feriu.