Morte do papa Francisco comove moradores de Belo Horizonte

Orações em sinal de agradecimento, palavras carregadas de emoção e adeus ao líder que provocou mudanças profundas na Igreja Católica. A morte do papa Francisco, horas após o encerramento da Semana Santa e ainda no período da Páscoa, comoveu muitos belo-horizontinos.

Na manhã desta segunda-feira (21), fiéis rezaram em intenção da alma do sumo pontífice no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, mais conhecido por Igreja da Boa Viagem, na Região Centro-Sul Sá capital.

Morte do papa Francisco, nesta segunda-feira (21), comove fiéis em Belo Horizonte Gustavo Werneck/EM/DA Press

"O papa Francisco aceitou os pecadores. Recebeu até aqueles que pareciam não caber dentro da Igreja", disse a médica Maria Aparecida Fagundes Porto, residente em BH. "Cristo veio para os pecadores, não para os santos", acrescentou.

Depois de rezar, de joelhos com um grupo, na parte externa do centenário templo, que guarda a imagem da padroeira de BH, Nossa Senhora da Boa Viagem, Maria Aparecida prestou reverência à memória do papa Francisco, segurando o retrato dele. Ao lado, muito comovida, estava a técnica de enfermagem aposentada Lúcia Germano, moradora do Bairro São Geraldo. "Estou muito triste. Ele era um pai. E morreu no período da Páscoa", afirmou.

Na noite desta segunda-feira (21), às 19h, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, vai presidir missa pela alma do papa Francisco, na Catedral Cristo Rei (Rua Campo Verde, 165) no Bairro Juliana, na Região Norte da capital. Na terça-feira (22), às 12h15, no santuário (Rua Sergipe, 175), será celebrada missa em sufrágio (em favor da alma) pelo papa Francisco, informou o pároco e reitor, padre José Júnior.