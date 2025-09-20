Assine
FLAGRANTE

Homem é preso por fabricação irregular de cosméticos em Uberlândia

Ação contou com participação do Procon, da Vigilância Sanitária municipal e da Polícia Militar

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
20/09/2025 15:57

Homem é preso por fabricar produtos cosméticos irregulares usando insumos vencidos
crédito: Divulgação/MPMG

Um homem foi preso em flagrante nessa quinta-feira (18/09) por fabricação irregular de cosméticos em Uberlândia (MG), região do Triângulo Mineiro. A prisão é resultado de uma ação conjunta entre a Coordenadoria do Procon Estadual da cidade, a Vigilância Sanitária Municipal e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), na empresa foram encontrados, com validade vencido, insumos e matérias-primas utilizados na fabricação de cosméticos, assim como produtos sem rótulos de identificação adequados. Todos os itens irregulares foram apreendidos e encaminhados para averiguação.

A conduta foi considerada uma infração grave e configura crime contra as relações de consumo. O responsável pelo estabelecimento foi autuado, preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O auto de infração foi lavrado ao final da operação.

