Homem é preso por fabricação irregular de cosméticos em Uberlândia
Ação contou com participação do Procon, da Vigilância Sanitária municipal e da Polícia Militar
Um homem foi preso em flagrante nessa quinta-feira (18/09) por fabricação irregular de cosméticos em Uberlândia (MG), região do Triângulo Mineiro. A prisão é resultado de uma ação conjunta entre a Coordenadoria do Procon Estadual da cidade, a Vigilância Sanitária Municipal e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), na empresa foram encontrados, com validade vencido, insumos e matérias-primas utilizados na fabricação de cosméticos, assim como produtos sem rótulos de identificação adequados. Todos os itens irregulares foram apreendidos e encaminhados para averiguação.
A conduta foi considerada uma infração grave e configura crime contra as relações de consumo. O responsável pelo estabelecimento foi autuado, preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O auto de infração foi lavrado ao final da operação.
