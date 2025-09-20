Personal trainer é suspeito de estelionato e violência contra ex-namoradas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Nova Lima investiga um personal trainer, V. A. A., suspeito de vários crimes de estelionato, violência patrimonial e psicológica contra, principalmente, ex-namoradas, autoras das queixas registradas.

O personal é visto como um profissional educado, sedutor, experiente e com clientela abastada. Ele atende clientes em Nova Lima e Belo Horizonte. As acusações apontam que ele vende pacotes de treinamento personalizado, cobrando um valor anual, e também manipula situações para efetuar cobranças repetidas no cartão de crédito dos clientes.

Um escritório de advocacia de BH representa mais de 10 supostas vítimas, com prejuízos que somam mais de R$ 200 mil.

Segundo informações dos investigadores, ex-companheiras do personal trainer o acusam de ter roubado dados pessoais e aberto contas bancárias sem autorização, utilizando-as para receber mensalidades cobradas indevidamente.

O personal divulgou nota nas redes sociais negando as acusações. Ele afirmou que ainda não foi intimado para depor nem teve acesso aos detalhes da investigação. “Gostaria de informar, inicialmente, que ainda não fui intimado para prestar meus esclarecimentos na delegacia, como também não tive acesso aos materiais das investigações”.