Fábrica clandestina de emagrecedores é fechada e dois são presos

A fábrica funcionava sem qualquer registro e autorização dos órgãos reguladores. Uma denúncia anônima levou os policiais ao local

Vinicius Lemos - Especial para o EM
19/09/2025 17:25

Fábrica clandestina de emagrecedores é fechada e dois são presos
Fábrica clandestina de emagrecedores é fechada e dois são presos

Uma mulher de 21 anos e um homem de 19 anos foram presos pela Polícia Militar em uma fábrica clandestina de emagrecedores e medicamentos, em Ituiutaba.

A fábrica funcionava sem qualquer registro e autorização dos órgãos reguladores. Uma denúncia anônima levou os policiais na noite dessa quinta-feira (18/9) no bairro Setor Norte.



Frascos de colágeno, emagrecedores e analgésicos prontos para venda foram encontrados no imóvel. Os militares ainda apreenderam 4 kg quilos de matéria-prima, um secador industrial e balanças.

Embalagens não usadas apontaram que a produção acontecia com frequência. Os dois presos estavam na casa e foram detidos em flagrante.

