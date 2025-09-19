‘Já testamos todas as alternativas’, diz jovem com pior dor do mundo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A mineira com a pior dor do mundo, segundo a medicina, disse nas redes sociais que não fará novas cirurgias para reverter a neuralgia do trigêmeo, doença descoberta aos 16 anos, que atinge o nervo no rosto. Em vídeo publicado nessa quarta-feira (17/9), Carolina Arruda Leite, de 28 anos, contou que será internada novamente para recarregar a bomba de analgésicos implantada para controlar as dores.

A jovem, que mora em Bambuí (MG), será internada em Alfenas (MG) para repôr a bomba de morfina que, atualmente, conta com fentanil. No início do ano, ela informou que a dor “continua cada vez mais intensa”, fazendo com que a jovem ainda pense no suicídio assistido, realizado na Suíça, para o qual fez uma vaquinha on-line para arrecadar o valor. Carolina, que é estudante de veterinária, passou por cirurgias em julho, no intuito de melhorar a situação, mas não obteve sucesso.

“Eu vou internar, vou recarregar a bomba de morfina. E talvez eu passe por um procedimento, mas eu vou deixar para falar isso mais pra frente. Meu nervo já está completamente desgastado e não tem como mexer mais. Já tentamos todas as alternativas”, contou na publicação.

Carolina já realizou diversas cirurgias, internações e diferentes tratamentos, mas afirmou que não há mais alternativas de novos procedimentos invasivos. De acordo com ela, o quadro de neuralgia evoluiu para uma neuropatia, quando atinge outros nervos. Como o nervo está desgastado, devido às tentativas de cirurgia, não há o que fazer, além de realizar tratamento no controle da dor.

Em fevereiro, ela disse ainda cogitar realizar a morte assistida na Suíça mesmo depois de passar por tratamentos para diminuir o sofrimento nas crises. “Ainda é uma opção pra mim. Infelizmente, eu não queria fazer isso. Ninguém quer tirar a própria vida. Eu não quero tirar minha vida, eu quero tirar minha dor, mas, infelizmente, a vida anda junto. Eu ainda não desisti e acho que eu vou deixar essa opção em stand-by até ter a certeza de que eu cheguei no fim do tratamento”, disse Carolina, em entrevista ao Estado de Minas.

Decepção e outras opções

Segundo a estudante de veterinária, a ideia do suicídio assistido não foi descartada, pois, assim como ela, a família também ficou muito esperançosa com os tratamentos, mas depois de regredir, todos se chatearam. Conforme a jovem, a família ainda não perdeu a esperança, mas como é ela quem sente as dores, pensa primeiramente na qualidade de vida.

“Eu ainda não desisti da ideia do suicídio assistido. Eu acho que ele é uma opção, sim, para me trazer paz, para me trazer um conforto, uma dignidade, porque há muitos anos que eu não sei o que é paz, nem conforto, nem dignidade”, contou na época.

Em relação à vaquinha, a mineira explicou que não mexeu no dinheiro arrecadado, pois a ideia da morte assistida estava de lado até o último procedimento. Além disso, a burocracia para realizá-lo na Suíça demora, em média, cinco anos. Segundo Carolina, desde a divulgação da vaquinha, a vida mudou por causa da superexposição. A repercussão do caso fez com que outras pessoas com a mesma doença se identificassem com a jovem e formassem um grupo de apoio.

Carolina fundou, ainda, a Associação Neuralgia do Trigêmeo Brasil, que visa ajudar pacientes com a doença, com auxílio de médicos, psicólogos e advogados, de forma gratuita.

