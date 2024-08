Neuralgia do trigêmeo é responsável por causar uma das piores dores do mundo, como é o caso da mineira Carolina Arruda (na foto)

A Santa Casa de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, acaba de iniciar a avaliação e o agendamento dos pacientes inscritos no programa de tratamento de neuralgia do trigêmeo. Serão realizados 30 tratamentos já no mês de setembro, um benefício para aqueles que sofrem com essa condição debilitante, considerada a causadora de uma das piores dores do mundo por especialistas e pacientes.





O problema de saúde ganhou visibilidade recentemente com o caso da mineira Carolina Arruda, de 27 anos, portadora da doença, que chegou a organizar uma vaquinha on-line para realizar a eutanásia na Suíça, depois de declarar que perdeu as esperanças de encontrar uma cura. Carolina foi internada na Santa Casa de Alfenas em 8 de julho.



O cadastramento na instituição continua aberto para novos pacientes e, para quem ainda não se inscreveu, há tempo para participar, respeitando os seguintes requisitos: apresentar documento de identidade, comprovante de endereço, cartão do SUS, comprovação da condição clínica por meio de laudo médico e exames recentes, carta do secretário de saúde do município de origem ou carta de próprio punho esclarecendo que o paciente terá condições de vir até Alfenas por meios próprios ou com ajuda de terceiros, e relatório assinado por assistente social comprovando condição econômica ou outra comprovação de renda.



A medida é viabilizada com suporte de emenda parlamentar e em parceria com a Faculdade Sinpain e a Prefeitura de Alfenas. As consultas pela internet com a equipe médica da faculdade serão agendadas e os participantes serão selecionados para o agendamento de consulta presencial.



A Santa Casa informa que a escolha do paciente a ser incluído no programa respeita critérios clínicos e sociais, como idade, tempo de doença, condição clínica geral do paciente, intensidade dos sintomas e vulnerabilidade econômica. Para a seleção dos pacientes, a documentação deve ser encaminhada para o email solidariedade@santacasaalfenas.com.br. Não estão incluídos neste programa pacientes que tenham acesso a saúde suplementar (planos de saúde, seguro saúde ou cooperativas).







O que é a doença



A doença afeta o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade da face, causando dores fortes em um ou nos dois lados do rosto. Apesar de pouco conhecida – pelo menos até o caso de Carolina viralizar –, a doença é considerada comum no Brasil, com uma estimativa de cinco casos a cada 100 mil habitantes por ano. Costuma acontecer mais em mulheres a partir dos 50 ou 60 anos, mas pode atingir homens e outras faixas etárias.



Trata-se de um quadro de dor lancinante, que se apresenta ainda com uma sensação de choque na área afetada. A doença se manifesta em crises que se intercalam com períodos de remissão. Mas, ao longo do processo, esses intervalos sem dor podem se tornar cada vez mais raros e a dor mais constante.



Por conta da sensibilidade dos nervos, causada pela condição, até mesmo o toque do passar do vento no rosto pode causar dores extremas. Certos movimentos, como falar, rir e mastigar, também podem estimular as dores, e ações simples do cotidiano, como escovar os dentes ou consumir alimentos quentes ou líquidos gelados, podem desencadear crises.



Nem sempre o diagnóstico é feito de imediato, especialmente se o paciente não relata os sintomas de forma precisa ou se o médico desconhece a fundo a doença. Inicialmente, o tratamento deve ser clínico e medicamentoso com a finalidade de amenizar as dores. Quando estes não forem mais eficientes, o paciente deve ser direcionado para tratamentos cirúrgicos ou de radiofrequência.





*Com informações de Fernanda Tubamoto

