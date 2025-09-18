Diarista é investigada por estelionato e furto contra patroa aposentada

Uma jovem diarista, de 18 anos, é investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por aplicar golpes de estelionato e furtar a patroa aposentada em Pirajuba, no Triângulo Mineiro. Ela é investigada por furto qualificado mediante confiança de pessoa idosa.

Segundo as investigações, a suspeita teria contratado empréstimos e cartões de crédito consignados, cujas parcelas foram descontadas de conta bancária da aposentada.

Além disso, a suspeita teria furtado R$ 16 mil da idosa, através de R$ 5,5 mil retirados da conta bancária dela e outros R$ 11 mil envolvendo a venda de um veículo da vítima. Como a idosa não tem chave Pix, ela teria aceitado proposta da diarista para que a quantia fosse depositada na conta da suspeita. Mas, a jovem teria simulado o repasse e retido o dinheiro.

Na última segunda-feira (15/9) foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência da investigada, sendo que documentos, entre outros objetos, foram recolhidos e estão sendo analisados.