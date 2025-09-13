Não caia no golpe do estelionato sentimental
Tribunais brasileiros já condenaram pessoas a indenizar vítimas que provaram ter sido manipuladas emocional e financeiramente
O chamado estelionato sentimental é uma prática abusiva que tem ganhado visibilidade nos últimos anos, principalmente depois de decisões judiciais que reconheceram sua existência como uma forma de fraude emocional.
Para quem ainda não conhece essa “prática”, trata-se da conduta em que uma pessoa engana a outra, fazendo com que acredite em um relacionamento amoroso ou promessas de afeto, quando, na verdade, o objetivo real é obter vantagens financeiras ou patrimoniais indevidas.
O termo surgiu na Justiça para descrever situações em que sentimentos são manipulados para enganar e causar prejuízos. Assim como no estelionato tradicional, o sentimental envolve dolo, fraude e prejuízo. A diferença é que, no caso amoroso, a confiança e a intimidade são os instrumentos utilizados pelo estelionatário para alcançar seus interesses.
A vítima é levada a acreditar que está vivendo uma relação verdadeira, cheia de planos de futuro. Porém, tudo não passa de encenação cuidadosamente planejada. O envolvimento afetivo facilita pedidos de empréstimos, transferências de dinheiro, pagamento de contas e até a entrega de bens de valor.
O impacto do estelionato sentimental vai além do prejuízo econômico. Há um profundo dano psicológico. A vítima não apenas perde recursos materiais, mas também enfrenta sentimentos de humilhação, vergonha, culpa e dificuldade em confiar novamente nas pessoas. Atingem-se a autoestima, a dignidade e os aspectos mais íntimos da vida. Enfim, golpeia-se o amor.
O reconhecimento jurídico desse tipo de prática é importante porque eleva a gravidade do ato. Em alguns casos, tribunais brasileiros já condenaram pessoas a indenizar vítimas que provaram ter sido manipuladas emocional e financeiramente. As provas incluem mensagens, testemunhos e registros que demonstrem a relação abusiva e a intenção de ludibriar.
Vale destacar que nem todo término de relacionamento com prejuízo financeiro configura estelionato sentimental. Muitas vezes, uma das partes ajuda a outra financeiramente de forma espontânea, sem que haja engano. O que caracteriza o estelionato é a fraude inicial, a intenção clara de enganar, usar o afeto como isca e obter vantagens ilícitas.
É importante desconfiar de pedidos insistentes de dinheiro, especialmente quando surgem de forma rápida em uma relação. Atitudes como verificar informações, não realizar transferências sem garantias e conversar com amigos ou familiares sobre a situação podem ajudar a evitar cair em golpes.
O estelionato sentimental não deve ser visto apenas como fraude financeira, mas como violência contra a dignidade emocional. O amor não pode ser transformado em instrumento de exploração. Reconhecer, denunciar e buscar justiça são passos fundamentais para combater essa prática e proteger aqueles que depositam sua fé em sentimentos que deveriam ser sinceros.
* Isabela Teixeira da Costa/ Interina
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.