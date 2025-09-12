A delícia de ir ao cinema, nos tempos que não voltam mais

Ontem li neste jornal que o filme “Downton Abbey” está em cartaz em várias salas de BH, cujos horários publicamos ao final desta coluna.

Dei a volta no tempo e me lembrei de que, solteira e já trabalhando no jornal, recebi por empréstimo do vizinho Cristiano Martins, que trabalhava no governo, um cartão de entrada em todas as salas de cinema da cidade.

Foi um empréstimo dos deuses, porque eu amava cinema e não tinha dinheiro suficiente para ir todos os dias.

Na maioria das vezes, eu saía do Instituto de Educação, onde estudava, e ia à matinê, sessão que nem existe mais. Nem imaginava que mais tarde me casaria com o crítico de cinema deste jornal.

Hoje, tudo isso é passado, a televisão trouxe os filmes para dentro de casa, mesmo que na TV só se veja muita porcaria. Filme bom, mesmo, é raridade.

No que consta sobre a agenda da sociedade, cinema não existe mais, como nos áureos tempos em que sessões recolhiam fundos para instituições sociais.

Lançamento importante era um programão, com entradas mais caras, madames usando roupas de festa, homens de paletó e gravata.

Alguns filmes eram tão especiais que permitiam até coquetel ao final, para aumentar o preço de ingressos destinados a instituições beneficentes.

O cinema era tão importante que havia a sessão especial, com ingressos disputados. Todos queriam ir, porque se tratava de evento social. Na época, a cidade tinha pouco movimento para encontros de pessoas conhecidas.

Porém, esse hábito acabou. Atualmente, casais jovens têm outros programas. E as pessoas criaram o costume, principalmente a partir da pandemia, de assistir a filmes no chamado streaming.

“DOWNTON ABBEY: O GRANDE FINAL”

Reino Unido/EUA, 2025,123min. Direção de Simon Curtis, com Michelle Dockery, Hugh Bonneville e Elizabeth McGovern. Em cartaz nos cines BH 6, às 21h30; Centro Cultural Unimed-BH Minas 1, às 17h; Diamond 1, às 17h30 e 20h20; Pátio 3, às 14h10 e 19h10; Ponteio 3, às 16h10 e 18h40; e UNA Belas Artes 1, às 14h30.

