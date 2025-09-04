Reler Norman Mailer é sempre um prazer

Entre os escritores modernos, um dos que mais gosto de ler é Norman Mailer. Entre seus livros, um de meus preferidos é “Os nus e os mortos”. Também gosto muito de “O evangelho segundo o Filho”, em que Mailer escreve como se fosse Jesus. Recria os pensamentos de Cristo durante as horas em que esteve na cruz, sofrendo, prestes a carregar todos os pecados do mundo.

O autor vale-se do estilo narrativo bíblico e nos convence de que Jesus poderia ser assim mesmo. Vejamos:

“Minhas pernas pareciam não me pertencer e, a cada passo, tornavam-se mais pesadas.

Ao chegarmos ao jardim de Getsêmani, ordenei aos discípulos:

– Sentem-se. Vou rezar.

Escolhi Pedro, João e Tiago para me acompanharem e penetrei no horto, subindo a pequena elevação que havia ali. Era como se meus membros pertencessem a outra pessoa, eu mal conseguia me mexer.

– Vigiai – recomendei aos três. Especialmente a Pedro:

– Não caia em tentação.

Nem eu mesmo sabia o porquê de tal aviso, mas minha alma estava mortalmente pesarosa.

Longe de suas vistas, desabei sobre o frio solo e chorei pedindo que aquela hora passasse de uma vez, amenizando minha angústia. Com a fronte porejando sangue gritei:

– Pai, afasta de mim esse cálice.

Mas a miséria me pertencia; o poço não tinha fundo. Súbito, cheio de autocomiseração, tive medo de meu Pai e ergui-me, clamando por Ele:

– Que não seja como quero, e, sim, como Tu queres.

Em seguida, retomei o caminho de volta aos três apóstolos e os encontrei dormindo. Ralhei:

– Pedro, não conseguiu vigiar nem por uma hora?

Seu rosto revelava um terror tão grande quanto o meu. Pois, na hora da covardia, o que faz um homem forte senão cair no sono? Ele me jurou lealdade, garantindo que montaria guarda. Desculpei-o, dizendo: às vezes, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.

Tornei a afastar-me e, longe deles, senti nas flores o aroma da traição. Na volta, surpreendi-os dormindo de novo e disse: – Basta. Eis que a hora é chegada.

Mal acabara de pronunciar essas palavras, Judas surgiu, caminhando direto na minha direção, acompanhado por guardas do Templo e soldados romanos. Diante de mim, ele parou, disse “Mestre” e me beijou. Foi então que eu soube que ele também me amava, e muito mais do que poderia admitir. Mas não era tanto.

Seus lábios ardiam de febre. Com certeza dissera aos guardas: “Aquele a quem eu beijar é o que afirma ser o Messias”.

Imediatamente, deitaram as mãos em mim. Pedro sacou a espada e cortou a orelha de um servo do Sumo Sacerdote. O pobre cobriu-se de sangue, mas eu lhe disse:

– Não sofra mais.

Tocando nele, o curei. Perguntei seu nome e ele me respondeu: Malcos.

Os soldados romanos permaneceram calados e não o socorreram – eles não o fariam a um judeu – mas recuaram quando sarei a ferida.

– Vieram prender-me como um salteador? – perguntei aos guardas do Templo. Ao ouvir isso, eles me agarraram. Tiago e João fugiram. Pedro também sumiu. Assim, cercado pelos romanos e guardas do Templo, entreguei-me sem resistência.”





