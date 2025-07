Livro de Alberto Toscano narra a caçada aos judeus na Itália

Alguém já parou para pensar que Cristo era judeu? Imagino que se pensassem assim, pelo menos por parte dos católicos os judeus seriam menos perseguidos ou olhados com restrição. A história está cheia de fatos envolvendo perseguição aos judeus.

Em seu livro “Um ciclista contra o nazismo”, Alberto Toscano conta que em setembro de 1943 os nazistas e os fascistas se organizaram e passaram a caçá-los na Itália.

“Os colaboracionistas estavam envolvidos em uma luta feroz contra a Resistência e ajudaram ativamente os nazistas em sua caçada aos judeus italianos. O Manifesto de Verona, aprovado pelos representantes fascistas em 14 de novembro de 1943, formou a base ideológica do RSI, que considerava os judeus italianos como 'estrangeiros' que deveriam ser tratados como inimigos durante a guerra e, consequentemente, internados, neutralizados e eliminados”, narra o escritor.

Cerca de 7 mil judeus italianos foram deportados para Auschwitz e apenas algumas centenas, incluindo o químico e escritor Primo Levi, que depois publicaria suas memórias sob o título “Se isto é um homem”, voltariam. Se somarmos os números de deportados para outros campos nazistas e os de territórios estrangeiros ocupados pelos italianos, cerca de 8 mil judeus foram enviados para campos de extermínio.

“Foi uma tragédia indescritível. Felizmente, muitos judeus italianos e os estrangeiros presentes na Itália sobreviveram graças à fuga para outros países, especialmente a Suíça. E, principalmente, graças à ajuda de italianos que estavam dispostos a escondê-los. A solidariedade não foi uma palavra vazia durante este período – o mais terrível da história da Itália reunificada”, relembra Toscano.

Judeus das cidades do Norte que tentaram fugir para a Suíça, de uma forma ou de outra, foram continuamente perseguidos por unidades e colaboradores com alemães. Ao mesmo tempo, os que viviam na área em torno do lago Orta e do lago Maggiore foram presos e mortos; 57 judeus foram assassinados pelos alemães nessa parte do Piemonte durante as semanas seguintes a 8 de setembro de 1943. Este período dramático da história italiana é conhecido como o Holocausto de Lago Maggiore.

Os judeus que chegavam à fronteira suíça eram às vezes enviados de volta à Itália pelos guardas de fronteira da Confederação, sob a ameaça de serem entregues a alemães e colaboradores. A política suíça de portas fechadas não durou muito tempo e eles se tornaram acolhedores, embora muitas pessoas destituídas e perseguidas tenham sido colocadas em campos de concentração até o final da guerra, informa Alberto Toscano.

“O episódio mais atroz de perseguição antissemita na Itália, o ataque ao bairro judeu de Roma, ocorreu durante a primeira fase da invasão alemã. Era onde os judeus viviam havia quase 2 mil anos e italianos chamavam de 'lugar da Judeia'. Hoje, na área entre o Portico de Otávia e a Sinagoga, é possível saborear a gastronomia típica dos judeus romanos”, observa Toscano.

O leitor desta coluna deve ficar imaginando por que estou mergulhada nessas histórias de guerra. Acontece que, aqui e ali, percebo muitas ações e julgamento contra pessoas por causa de sua nacionalidade ou herança familiar. Não consigo entender como estes casos terríveis da Segunda Guerra foram esquecidos. Lembrar sempre é bom, costuma dar fim a preconceitos.

