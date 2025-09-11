Leandro Lacca, diretor de 'Seu Cavalcanti', faz filme tocante sobre o avô

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Durante 20 anos, Leonardo Lacca filmou o avô. Tamanho trabalho resultou no filme “Seu Cavalcanti”, descrito pelo cineasta pernambucano como “docuficção”. A carinhosa imersão no cotidiano do patriarca, homenagem às raízes familiares, poderá ser conferida sexta (12/9), sábado (13/9) e terça-feira (16/9), às 13h50, no UNA Cine Belas Artes.

O filme é narrado por Leonardo, como se estivesse falando com Seu Cavalcanti e descrevendo seu ponto de vista conforme os fatos acontecem.

“No início, eu não sabia muito bem o que estava fazendo. Só descobri que estava fazendo um filme sobre você uns cinco anos depois”, diz o neto ao nonagenário Severino Cavalcanti.

“Fiquei com a câmera da faculdade na minha casa, então tive o ímpeto de filmar meu avô. Começou como um exercício para enquadrar, para testar, para brincar com o equipamento, mas a questão é que foi com ele. Tinha um magnetismo pelo que a figura dele representava para mim, também por achar meu avô muito interessante, carismático”, conta Lacca.

Naquele lar, em meio a santos, cruzes, fotografias de família, cadeiras de madeira e com o som da televisão ao fundo, a simplicidade do cotidiano de Seu Cavalcanti é fascinante e hipnotizante. O carisma daquele senhor pode ser percebido nos detalhes: do carinho em Nina, cadela da família, ao cochilo da tarde.

Barba, cabelo e gravata

Seu Cavalcanti era extremamente vaidoso. Diversos cortes o mostram se barbeando, penteando o cabelo e se preocupando em dar o nó corretamente na gravata.

O relacionamento do protagonista com o Uno Mille é um capítulo à parte. Naquele carro, ele pôde viver aventuras, mesmo dirigindo “muito mal”, nas palavras do neto, durante a narração. As cenas do avô dirigindo são encantadoras, devido ao olhar amoroso e curioso do diretor, além de divertidas pelas piadas e brincadeiras entre os dois.

“O filme é também o registro da minha vida. Da minha vida como cineasta, da vida do meu avô, de pessoas da minha família. Registra também o Brasil, de certa forma”, afirma Leonardo Lacca.

Seu Cavalcanti comemora aniversário com a família em uma das cenas do filme protagonizado por ele Leonardo Lacca/divulgação

Algumas cenas são fictícias, encenadas e improvisadas. Outras não. Leonardo revela que o avô concordou em atuar. Entrou de cabeça na aventura ao lado do neto.

“Ele logo topou. Várias vezes, dizia para mim: ‘Eu sou seu pai’. Brincava muito comigo, no sentido de topar minhas aventuras”, relembra.

A edição final juntou imagens fragmentadas, sem ordem de continuidade, o que resultou num filme repleto de autenticidade. A ideia era filmar “algo que não tivesse rótulos”, diz o diretor.

A dinâmica familiar se destaca na "docuficção". A relação entre Seu Cavalcanti e Tereza, mãe de Leonardo, é revelada com sensibilidade.

Lacca diz ao avô: “Aos poucos, minha mãe foi virando sua mãe, você foi virando filho dela e eu, seu irmão. O que um irmão faz com o outro? Tira onda. Então, às vezes, parece que assumi papel de irmão do senhor.”

Missão cumprida

Seu Cavalcanti demonstra orgulho da vida que teve, da trajetória como comissário da Polícia Civil e da família que construiu.

“Eu sou muito feliz, porque minha filha e meus netos nunca me deram desprazer na minha vida. Até ontem, nunca tive desprazer. Nenhum é beberrão, fumador, safado. Todos bem empregados, formados, é por isso que eu tenho saúde”, afirma.

O cineasta Leonardo Lacca com o avô, Seu Cavalcanti, protagonista do filme lançado pelo neto Leonardo Lacca/divulgação

Parcerias

Entre os parceiros de Lacca estão o pernambucano Kleber Mendonça Filho, diretor premiado em Cannes por "O agente secreto", e a produtora Emilie Lesclaux. Contracenam com Seu Cavalcanti as atrizes Maeve Jinkings e Tânia Maria, que trabalharam com Mendonça nos filmes "Aquarius" e "Bacurau". O filme estreou em Minas, na edição da Mostra de Cinema de Tiradentes realizada em 2024.

O longa dedicado a Seu Cavalcanti, que chegou a ver alguns trechos, é uma celebração do amor familiar. As cenas finais reforçam sua presença, mesmo depois de sua morte, em 2016.

“A vida continua, as coisas continuam a acontecer e eu continuo a filmar o senhor. Aí fico me perguntando: quando parar de filmar o senhor, quando parar de apontar a câmera para o senhor, quando parar de filmar você?”, afirma Leonardo Lacca, ao final do longa.

“SEU CAVALCANTI”

Filme de Leonardo Lacca. Sessões nesta sexta-feira (12/9), sábado (13/9) e terça (16/9), às 13h50, no UNA Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na bilheteria e na plataforma Velox Tickets.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria