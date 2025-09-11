Prisão de Bach é retratada em espetáculo cênico-musical que estreia hoje

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Em 1908, o músico Johann Sebastian Bach tinha 23 anos e acabava de chegar à corte de Weimar para trabalhar como mestre de capela a serviço do rigoroso duque Wilhelm Ernst. Com personalidades conflitantes – o duque era austero e impunha normas rigorosas à corte, como apagar os lampiões às 20h; e Bach era bem-humorado e sociável, mas extremamente arrogante quando o assunto era música –, os dois se deram bem num primeiro momento, com o duque permitindo que o jovem compositor passasse horas tocando na capela do castelo.



No entanto, a relação foi se desgastando e os conflitos começaram a aparecer, sobretudo por Ernst proibir Bach de participar dos concertos de música de câmara. A gota d’água foi a proposta que o compositor recebeu para ocupar o cargo de mestre de capela na corte de Köthen, do príncipe Leopold von Anhalt-Köthen, no final de 1717.



Ernst ficou irado e não aceitou a demissão do músico. Bach insistiu. Teimou tanto que o duque decidiu mandá-lo para a prisão da corte, onde ficou por quase um mês – há quem defenda que foi nesse período que ele esboçou “Cravo bem temperado”, mas não existe nada que comprove a tese.

Esse período de reclusão é o recorte da vida do compositor alemão que a Orquestra 415 de Música Antiga escolheu para apresentar no espetáculo cênico-musical “A prisão de Bach”, em cartaz no Teatro da Biblioteca Pública de Minas Gerais, desta quinta-feira a sábado (11 a 13/9).



Já faz algum tempo que os músicos da orquestra apostam em casos particulares da vida de personalidades. Em 2023, montou “A traição de Tiradentes”, jogando luz sobre a delação de Joaquim Silvério dos Reis, que desmantelou a Inconfidência Mineira.

No primeiro semestre deste ano, em comemoração aos 340 anos do nascimento de Bach, o grupo apresentou “A noiva de Bach”, uma fabulação do que pode ter acontecido entre o compositor alemão e seu mestre Buxtehude (na época, o mais importante organista da Alemanha).



Cantatas

Agora, a orquestra leva para o palco a curiosa prisão do compositor alemão. “Todas as falas de Bach são tiradas de textos das cantatas dele”, explica o regente da Orquestra 415, André Salles-Coelho, que assina a dramaturgia. “Foi uma pesquisa imensa nas quase 200 cantatas de Bach com o objetivo de encontrar trechos que se adequassem à narrativa que estávamos construindo”, conta.

No espetáculo, Bach está encarcerado junto a outro rapaz. O personagem fictício foi o recurso encontrado para que se estabeleça um diálogo – em vez de longas divagações do compositor. Esse diálogo se dá pela execução das cantatas, nas quais Bach dá vazão a questões acerca da dolorosa condição humana e, principalmente, aos dogmas religiosos.



“Não nos limitamos a mostrar somente a música dele”, diz André. “Vamos alternando as cenas com alguma música justamente para que quem já conhece as obras de Bach possa ver um episódio bacana da vida dele. E, para quem não conhece, ter a oportunidade de ouvir dentro de um contexto dramático”, conclui.



“A PRISÃO DE BACH”

Espetáculo da Orquestra 415 de Música Antiga. De hoje a sábado 11 a 13/9), às 20h, no Teatro da Biblioteca Pública de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site luanovacultural.com/ingressos.