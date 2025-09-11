Filarmônica de Minas Gerais recebe Erika Ribeiro em concertos dançantes

A Filarmônica de Minas Gerais recebe a pianista Erika Ribeiro para interpretar o “Concerto para piano nº 1”, de Guarnieri, e “Variações sobre 'I got rhythm'”, de Gershwin, nesta quinta e sexta-feira (11 e 12/9), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto), como parte das séries Allegro e Vivace, respectivamente.

Nas duas noites, o concerto apresenta um programa dançante inspirado em quatro compositores emblemáticos da música do século 20. Os brasileiros Guarnieri e Villa-Lobos e os norte-americanos Gershwin e Copland utilizam a riqueza da música de inspiração popular de seus países para manifestar uma linguagem universal da mais alta expressão.

Destaque para as “Bachianas brasileiras nº 4”, de Villa-Lobos, com referências às culturas sertaneja e nordestina. A regência é do maestro associado da Filarmônica, José Soares.

Os ingressos variam de R$ 39,60 (mezanino, inteira) a R$ 139 (camarote, inteira) e estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria local. Meia-entrada na forma da lei. Informações: (31) 3219-9000.