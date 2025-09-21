Bombeiros controlam fogo que ameaçava Refinaria Gabriel Passos
As chamas se concentraram apenas na vegetação e não chegaram a ameaçar residências em Betim, na Grande BH
compartilheSiga no
O Corpo de Bombeiros levou cerca de três horas para controlar e apagar um incêndio em área de mata que ameaçava tanques de combustíveis, com risco de explosões, na Refinaria Gabriel Passos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Leia Mais
O incêndio começou no início da noite de sábado (20/9), quando duas equipes do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), em Betim, foram acionadas para os bairros Petrovale e Parque Torino. Diante da situação, uma terceira guarnição precisou ser enviada.
Por conta do vento, o fogo se espalhou rapidamente em direção à refinaria, o que levou ao pedido de reforço.
Como não havia residências próximas, apenas vegetação, não foi necessário emitir um alerta maior, e os bombeiros puderam concentrar o combate exclusivamente nas chamas. Não houve vítimas.
“Em princípio, haveria risco para tanques de combustível com o avanço das chamas sem intervenção de combate”, diz nota oficial do Corpo de Bombeiros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia