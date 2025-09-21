Bombeiros controlam fogo que ameaçava Refinaria Gabriel Passos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros levou cerca de três horas para controlar e apagar um incêndio em área de mata que ameaçava tanques de combustíveis, com risco de explosões, na Refinaria Gabriel Passos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O incêndio começou no início da noite de sábado (20/9), quando duas equipes do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), em Betim, foram acionadas para os bairros Petrovale e Parque Torino. Diante da situação, uma terceira guarnição precisou ser enviada.



Por conta do vento, o fogo se espalhou rapidamente em direção à refinaria, o que levou ao pedido de reforço.

Como não havia residências próximas, apenas vegetação, não foi necessário emitir um alerta maior, e os bombeiros puderam concentrar o combate exclusivamente nas chamas. Não houve vítimas.

“Em princípio, haveria risco para tanques de combustível com o avanço das chamas sem intervenção de combate”, diz nota oficial do Corpo de Bombeiros.

