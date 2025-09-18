Mulher coloca fogo na própria casa após briga com o namorado em Minas
O casal foi conduzido à delegacia e moradores do andar debaixo, incluindo crianças e idosos, foram retirados em segurança do imóvel
compartilheSiga no
Uma mulher de 40 anos foi presa nesta quinta-feira (18) por colocar fogo na própria casa, no bairro Santa Terezinha, em Muriaé (MG), na Zona da Mata, após uma briga com o namorado, de 49 anos, que também foi detido por ameaça.
Segundo a Polícia Militar (PM), o chamado ocorreu às 3h37 da madrugada. A mulher relatou que havia saído de casa para comprar drogas e, ao retornar, foi confrontada pelo companheiro. A discussão evoluiu para ameaça, com o homem dizendo que a mataria, caso ela continuasse com a atitude.
Leia Mais
Ao chegarem ao local, os policiais perceberam fumaça saindo do imóvel. Questionada, a mulher admitiu ter ateado fogo em roupas dentro da casa antes de sair. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo a cozinha e outros cômodos, impedindo o combate inicial.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio, que ocorreu no segundo andar da residência. Moradores do primeiro andar, incluindo uma mãe, uma avó e cerca de cinco crianças, foram retirados do imóvel em segurança.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.