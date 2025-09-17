Assine
Bombeiros gastam 50 mil litros em combate a incêndio em Contagem

No total, entre o combate às chamas e o trabalho de rescaldo, foram 23 horas de trabalho

Ivan Drummond
Ivan Drummond
17/09/2025 15:51 - atualizado em 17/09/2025 15:53

Prédio em Contagem foi totalmente consumido pelo fogo
Prédio em Contagem foi totalmente consumido pelo fogo crédito: CBMMG

50 mil litros de água. Este foi o total utilizado pelo Corpo de Bombeiros para apagar um incêndio, na noite de terça-feira (16/9), num depósito de materiais recicláveis, no Bairro Presidente JK, no Bairro Água Branca, em Contagem, Região Metropolitana  de Belo Horizonte.

O incêndio foi de grandes proporções, com o Corpo de Bombeiros mobilizando oito viaturas e um total de 28 militares nessa ação. Foram seis horas de combate direto ao fogo ativo e 23 horas ininterruptas de operação.

O fogo, que começou no início da noite, foi controlado por volta de 21h da noite de terça-feira (16/9). No entanto, equipes se revezaram no monitoramento e rescaldo até a manhã desta quarta-feira (17/9) devido a grande quantidade de material combustível existente no local, que pode gerar reignição eventual das chamas.

Este foi o segundo grande incêndio em galpão, nos últimos cinco dias. No sábado, o fogo consumiu um galpão de artigos de festa, no Bairro Califórnia, zona oeste de Belo Horizonte, sendo que o combate ao fogo durou dois dias.

Tópicos relacionados:

bombeiros fogo galpao

overflay