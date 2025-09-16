Fumaça assusta moradores e clientes de supermercado no interior de Minas

Um incêndio de grandes proporções assustou moradores e clientes de um supermercado próximo à Avenida Marabá, uma das mais movimentadas de Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

A fumaça densa, que começou na manhã desta terça-feira (16/9) em um terreno de uma plantação próxima à via, transformou o dia em noite, espalhou-se rapidamente e prejudicou a visão de motoristas e pedestres, e causou confusão nas proximidades do estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros e brigadistas faziam o combate às chamas no local de palhada junto a uma plantação que já havia sido queimada na segunda-feira (15). O tempo seco e os fortes fizeram o fogo se espalhar novamente.



O trânsito no local ficou prejudicado e a Polícia Militar chegou a interditar o tráfego de veículos na Avenida Marabá pela manhã.

Ainda não se sabe qual a área atingida nesta terça, mas ontem uma área de mais de 20 hectares havia sido destruída pelas chamas.