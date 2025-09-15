Mulher deixa cair bebê em Rodoviária de Patos de Minas e acaba presa

O fato de ter deixado o filho de pouco mais de 1 ano cair mais de uma vez na Rodoviária de Patos de Minas (MG), Alto Paranaíba, chamou a atenção de testemunhas para uma mulher no local. Ela estaria bêbada e acabou presa, neste domingo (14/9).



A mulher tem 32 anos e a prisão aconteceu por abandono de incapaz. Entre as testemunhas da queda estava Inclusive, um policial aposentado.

Chamada para atender a ocorrência, a polícia militar policiais encontrou o bebê dormindo sem a presença da mãe. Ela estava no banheiro do terminal e ao sair demonstrou desorientação. Ainda assim ela apresentou documentos dela e do filho de 1 ano e 2 meses.

No relato dado por testemunhas aos policiais constatava que a mulher estava consumindo bebida alcoólica no bar do local. Ele também teria deixado o filho sozinho várias vezes e em boa parte desses momentos a criança se desequilibrava e caía.

A mãe da criança não conseguiu informar para onde ela estava indo e, pela situação da criança, os policiais a prenderam. O bebê não apresentava lesões aparentes.

O Conselho Tutelar foi chamado e encaminhou a criança para a Casa da Acolhida.