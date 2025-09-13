COMBATE ÀS CHAMAS
Veja fotos do incêndio que atinge galpão com artigos de festa em Contagem
Um incêndio de grandes proporções em um galpão assusta moradores e mobiliza o Corpo de Bombeiros em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Incêndio mobiliza bombeiros em Contagem Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Seis equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Labaredas altas são vistas em registros feitos pelos bombeiros Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Galpão conta com muito material inflamável como madeira e plástico Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um ônibus é visto como dano provocado pelo fogo Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
O incêndio provoca uma fumaça densa que pode ser vista ao longe Foto: Guilherme Silvério/Imagem cedida ao Estado de Minas