Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Vídeo: mulher tem 80% do corpo queimado em explosão de gás em Uberlândia

O sistema de gás encanado do local apresentou um vazamento e durante a manutenção a explosão aconteceu

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
17/09/2025 18:38

compartilhe

Siga no
x
Vídeo: mulher tem 80% do corpo queimado em explosão com gás em Uberlândia
Vídeo: mulher tem 80% do corpo queimado em explosão com gás em Uberlândia crédito: DivulgaÃ§Ã£o/CBMG

Uma jovem de 22 anos teve 80% do corpo queimado na explosão de seu apartamento nessa terça-feira (16/9), em Uberlândia. Um vazamento de gás no condomínio não foi percebido pela vítima. Vídeo mostra o momento da explosão.



O caso foi registrado no Bairro Shopping Park e deixou outros 12 apartamentos interditados. O sistema de gás encanado do local apresentou um vazamento e durante a manutenção a vítima pode ter acionado algum aparelho que gerou uma faísca ou mesmo acendido uma chama.

Leia Mais



Os moradores teriam sido avisados por meio de grupo de mensagens mas, aparentemente, a moradora não chegou a ver o aviso.



Imagens de uma câmera de segurança mostra como a força da explosão jogou objetos do imóvel para o estacionamento do condomínio. O apartamento sofreu danos tanto pelas força da explosão e quanto pelo fogo que se seguiu.

O trabalho de controle das chamas demorou três horas, segundo o Corpo de Bombeiros. Quase 10 mil litros de água foram usados, com a atuação de 14 militares e cinco viaturas. 

A vítima foi resgatada e levada para Io Hospital de Clínicas de Universidade Federal de Uberlândia em estado grave e segue internada.

Tópicos relacionados:

bombeiros explosao gas minas-gerais uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay