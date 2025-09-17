Vídeo: mulher tem 80% do corpo queimado em explosão de gás em Uberlândia

Uma jovem de 22 anos teve 80% do corpo queimado na explosão de seu apartamento nessa terça-feira (16/9), em Uberlândia. Um vazamento de gás no condomínio não foi percebido pela vítima. Vídeo mostra o momento da explosão.





O caso foi registrado no Bairro Shopping Park e deixou outros 12 apartamentos interditados. O sistema de gás encanado do local apresentou um vazamento e durante a manutenção a vítima pode ter acionado algum aparelho que gerou uma faísca ou mesmo acendido uma chama.





Os moradores teriam sido avisados por meio de grupo de mensagens mas, aparentemente, a moradora não chegou a ver o aviso.





Imagens de uma câmera de segurança mostra como a força da explosão jogou objetos do imóvel para o estacionamento do condomínio. O apartamento sofreu danos tanto pelas força da explosão e quanto pelo fogo que se seguiu.

O trabalho de controle das chamas demorou três horas, segundo o Corpo de Bombeiros. Quase 10 mil litros de água foram usados, com a atuação de 14 militares e cinco viaturas.



A vítima foi resgatada e levada para Io Hospital de Clínicas de Universidade Federal de Uberlândia em estado grave e segue internada.