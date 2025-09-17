Assine
overlay
Início Gerais
SURPRESA EM FURTO

Suspeito de furto é preso com crachá do TJ e carimbo de juíza em Uberlândia

Homem ainda possuía um acesso ao prédio do TRE, celular, pneu, ferramentas e uma bolsa. Polícia não informou o motivo do suspeito estar com credencial do TJMG

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
17/09/2025 17:23

compartilhe

Siga no
x
Perseguição: Depois de fugir da PM, homem é detido com crachá do TJMG
Depois de fugir de policiais militares, homem é detido com crachá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais crédito: Divulgação/PMMG

A Polícia Civil investiga o fato de um homem preso por furto estar usando uma crachá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e ter um carimbo de juíza entre os seus pertences. O caso foi registrado nessa terça-feira (16/9) após uma perseguição em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.



Houve uma tentativa de abordagem do carro que o suspeito dirigia no Bairro Tibery, mas ele acabou fugindo pela contramão de uma via, o homem gerou uma perseguição contra quatro equipes da Polícia Militar.

Leia Mais

Ele furou semáforos e desrespeitou outras sinalizações. Um bloqueio parou o suspeito e ele estaria vários materiais furtados.

Entre os itens um chamou a atenção dos agentes: um crachá do TJMG que não seria dele e o carimbo de uma magistrada. Ele ainda tinha um acesso do prédio do Tribunal Regional Eleitoral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cartões, um celular, um pneu, ferramentas e uma bolsa também estavam com o homem. A Polícia Militar não informou a origem do carro, que acabou apreendido.

Tópicos relacionados:

celular furto policia-civil tjmg triangulo-mineiro uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay