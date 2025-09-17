Suspeito de furto é preso com crachá do TJ e carimbo de juíza em Uberlândia

A Polícia Civil investiga o fato de um homem preso por furto estar usando uma crachá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e ter um carimbo de juíza entre os seus pertences. O caso foi registrado nessa terça-feira (16/9) após uma perseguição em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





Houve uma tentativa de abordagem do carro que o suspeito dirigia no Bairro Tibery, mas ele acabou fugindo pela contramão de uma via, o homem gerou uma perseguição contra quatro equipes da Polícia Militar.

Ele furou semáforos e desrespeitou outras sinalizações. Um bloqueio parou o suspeito e ele estaria vários materiais furtados.



Entre os itens um chamou a atenção dos agentes: um crachá do TJMG que não seria dele e o carimbo de uma magistrada. Ele ainda tinha um acesso do prédio do Tribunal Regional Eleitoral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cartões, um celular, um pneu, ferramentas e uma bolsa também estavam com o homem. A Polícia Militar não informou a origem do carro, que acabou apreendido.