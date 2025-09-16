Assine
NO CAMINHO PRO TRABALHO

Batida entre carreta e van deixa sete trabalhadores feridos em Uberlândia

O veículo em que as vítimas estavam tentou fazer um retorno no Anel Viário Norte de Uberlândia quando a carreta acertou o veículo

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
16/09/2025 17:39

Batida deixa sete trabalhadores feridos em Uberlândia
Batida deixa sete trabalhadores feridos em Uberlândia crédito: DivulgaÃ§Ã£o/CBMG

Sete pessoas ficaram feridas em uma batida envolvendo uma van e uma carreta nesta terça-feira (16/9), em Uberlândia. O acidente aconteceu no Anel Viário Norte, no Distrito Industrial da cidade do Triângulo Mineiro. A pista ficou fechada durante a manhã para o resgate e por causa do derramamento de óleo.

Os feridos têm idades entre 23 e 62 anos. O motorista da carreta não se feriu. Todos os feridos eram trabalhadores a caminho da empresa de construção. O veículo em que eles estavam tentou fazer um retorno no trecho quando a carreta o acertou.



O responsável pela construtora e o técnico de segurança estiveram no local para acompanhar o socorro. Seis das vítimas foram atendidos em duas unidades de saúde municipais em Uberlândia. Eles tiveram fraturas e escoriações.

O caso mais grave foi de um homem de 56 anos que devido às fraturas apresentadas precisou de atendimento no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

