Alerta de tempestade: 388 cidades mineiras podem registrar chuva intensa

Minas Gerais tem 388 cidades sob alerta de perigo potencial, também conhecido como alerta amarelo, para tempestade até as 10h desta quarta-feira (17/9). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

Setenta e três desses municípios também estão sob alerta laranja, ou seja, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos entre 60 e 100 km/h. O comunicado vale até as 23h desta terça (16/9).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;



Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cidades sob alerta 'laranja'

Até as 23h desta terça-feira

Acaiaca

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Amparo do Serra

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Arantina

Araponga

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Belmiro Braga

Belo Vale

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brás Pires

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caiana

Cajuri

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Gerais

Canaã

Cana Verde

Candeias

Caparaó

Capela Nova

Capetinga

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cássia

Cataguases

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Chácara

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Coimbra

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Divinésia

Divino

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Turvo

Doresópolis

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Ervália

Espera Feliz

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Faria Lemos

Fervedouro

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Goianá

Gonçalves

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guaxupé

Guidoval

Guiricema

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lambari

Lamim

Laranjal

Lavras

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luisburgo

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Maripá de Minas

Marmelópolis

Matias Barbosa

Medeiros

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Moeda

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muriaé

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Pains

Paiva

Palma

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Presidente Bernardes

Queluzito

Recreio

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão Vermelho

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Margarida

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serrania

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Teixeiras

Tiradentes

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Tombos

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Ubá

Uberaba

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

Cidades sob alerta 'amarelo'

Até as 10h desta quarta-feira

Acaiaca

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Amparo do Serra

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Arantina

Araponga

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Belmiro Braga

Belo Vale

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brás Pires

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caiana

Cajuri

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Gerais

Canaã

Cana Verde

Candeias

Caparaó

Capela Nova

Capetinga

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cássia

Cataguases

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Chácara

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Coimbra

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Divinésia

Divino

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Turvo

Doresópolis

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Ervália

Espera Feliz

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Faria Lemos

Fervedouro

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Goianá

Gonçalves

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guaxupé

Guidoval

Guiricema

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lambari

Lamim

Laranjal

Lavras

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luisburgo

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Maripá de Minas

Marmelópolis

Matias Barbosa

Medeiros

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Moeda

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muriaé

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Pains

Paiva

Palma

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Presidente Bernardes

Queluzito

Recreio

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão Vermelho

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Margarida

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serrania

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Teixeiras

Tiradentes

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Tombos

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Ubá

Uberaba

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata