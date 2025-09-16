Alerta de tempestade: 388 cidades mineiras podem registrar chuva intensa
Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo desta terça. Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
Minas Gerais tem 388 cidades sob alerta de perigo potencial, também conhecido como alerta amarelo, para tempestade até as 10h desta quarta-feira (17/9). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
Setenta e três desses municípios também estão sob alerta laranja, ou seja, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos entre 60 e 100 km/h. O comunicado vale até as 23h desta terça (16/9).
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidades sob alerta 'laranja'
Até as 23h desta terça-feira
Acaiaca
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfenas
Alfredo Vasconcelos
Alpinópolis
Alterosa
Alto Caparaó
Alto Jequitibá
Alto Rio Doce
Amparo do Serra
Andradas
Andrelândia
Antônio Carlos
Antônio Prado de Minas
Aracitaba
Arantina
Araponga
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Argirita
Astolfo Dutra
Baependi
Bambuí
Bandeira do Sul
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barra Longa
Barroso
Belmiro Braga
Belo Vale
Bias Fortes
Bicas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Bom Sucesso
Bonfim
Borda da Mata
Botelhos
Brás Pires
Brazópolis
Brumadinho
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Caiana
Cajuri
Caldas
Camacho
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Gerais
Canaã
Cana Verde
Candeias
Caparaó
Capela Nova
Capetinga
Capitólio
Caranaíba
Carandaí
Carangola
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Rio Claro
Carmópolis de Minas
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Casa Grande
Cássia
Cataguases
Catas Altas da Noruega
Caxambu
Chácara
Chiador
Cipotânea
Claraval
Cláudio
Coimbra
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Congonhas
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Consolação
Coqueiral
Cordislândia
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego do Bom Jesus
Córrego Fundo
Cristais
Cristiano Otoni
Cristina
Crucilândia
Cruzília
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Descoberto
Desterro de Entre Rios
Desterro do Melo
Diogo de Vasconcelos
Divinésia
Divino
Divinópolis
Divisa Nova
Dom Viçoso
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores do Turvo
Doresópolis
Elói Mendes
Entre Rios de Minas
Ervália
Espera Feliz
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela Dalva
Eugenópolis
Ewbank da Câmara
Extrema
Fama
Faria Lemos
Fervedouro
Formiga
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Goianá
Gonçalves
Guapé
Guaraciaba
Guaranésia
Guarani
Guarará
Guaxupé
Guidoval
Guiricema
Heliodora
Ibertioga
Ibiá
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Ingaí
Ipuiúna
Itabirito
Itaguara
Itajubá
Itamarati de Minas
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapecerica
Itapeva
Itatiaiuçu
Itaú de Minas
Itaúna
Itaverava
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jacuí
Jacutinga
Japaraíba
Jeceaba
Jequeri
Jesuânia
Juiz de Fora
Juruaia
Lagoa da Prata
Lagoa Dourada
Lambari
Lamim
Laranjal
Lavras
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Luisburgo
Luminárias
Machado
Madre de Deus de Minas
Mar de Espanha
Maria da Fé
Mariana
Maripá de Minas
Marmelópolis
Matias Barbosa
Medeiros
Mercês
Minduri
Miradouro
Miraí
Moeda
Monsenhor Paulo
Monte Belo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muriaé
Muzambinho
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Resende
Olaria
Olímpio Noronha
Oliveira
Oliveira Fortes
Oratórios
Orizânia
Ouro Branco
Ouro Fino
Ouro Preto
Pains
Paiva
Palma
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Tempo
Passa Vinte
Passos
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedra do Indaiá
Pedra Dourada
Pedralva
Pedro Teixeira
Pequeri
Perdões
Piau
Piedade do Rio Grande
Piedade dos Gerais
Pimenta
Piracema
Pirajuba
Piranga
Piranguçu
Piranguinho
Pirapetinga
Piraúba
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Ponte Nova
Porto Firme
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Prata
Pratápolis
Presidente Bernardes
Queluzito
Recreio
Resende Costa
Ressaquinha
Ribeirão Vermelho
Rio Espera
Rio Manso
Rio Novo
Rio Pomba
Rio Preto
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Rosário da Limeira
Sacramento
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Margarida
Santana da Vargem
Santana de Cataguases
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana dos Montes
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Monte
Santos Dumont
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Gonçalo do Sapucaí
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São João Nepomuceno
São José da Barra
São José do Alegre
São Lourenço
São Miguel do Anta
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador Cortes
Senador Firmino
Senador José Bento
Senhora de Oliveira
Senhora dos Remédios
Sericita
Seritinga
Serrania
Serranos
Silveirânia
Silvianópolis
Simão Pereira
Soledade de Minas
Tabuleiro
Tapira
Teixeiras
Tiradentes
Tocantins
Tocos do Moji
Toledo
Tombos
Três Corações
Três Pontas
Turvolândia
Ubá
Uberaba
União de Minas
Vargem Bonita
Varginha
Veríssimo
Viçosa
Vieiras
Virgínia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande
Wenceslau Braz
Cidades sob alerta 'amarelo'
Até as 10h desta quarta-feira
Acaiaca
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfenas
Alfredo Vasconcelos
Alpinópolis
Alterosa
Alto Caparaó
Alto Jequitibá
Alto Rio Doce
Amparo do Serra
Andradas
Andrelândia
Antônio Carlos
Antônio Prado de Minas
Aracitaba
Arantina
Araponga
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Argirita
Astolfo Dutra
Baependi
Bambuí
Bandeira do Sul
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barra Longa
Barroso
Belmiro Braga
Belo Vale
Bias Fortes
Bicas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Bom Sucesso
Bonfim
Borda da Mata
Botelhos
Brás Pires
Brazópolis
Brumadinho
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Caiana
Cajuri
Caldas
Camacho
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Gerais
Canaã
Cana Verde
Candeias
Caparaó
Capela Nova
Capetinga
Capitólio
Caranaíba
Carandaí
Carangola
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Rio Claro
Carmópolis de Minas
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Casa Grande
Cássia
Cataguases
Catas Altas da Noruega
Caxambu
Chácara
Chiador
Cipotânea
Claraval
Cláudio
Coimbra
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Congonhas
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Consolação
Coqueiral
Cordislândia
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego do Bom Jesus
Córrego Fundo
Cristais
Cristiano Otoni
Cristina
Crucilândia
Cruzília
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Descoberto
Desterro de Entre Rios
Desterro do Melo
Diogo de Vasconcelos
Divinésia
Divino
Divinópolis
Divisa Nova
Dom Viçoso
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores do Turvo
Doresópolis
Elói Mendes
Entre Rios de Minas
Ervália
Espera Feliz
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela Dalva
Eugenópolis
Ewbank da Câmara
Extrema
Fama
Faria Lemos
Fervedouro
Formiga
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Goianá
Gonçalves
Guapé
Guaraciaba
Guaranésia
Guarani
Guarará
Guaxupé
Guidoval
Guiricema
Heliodora
Ibertioga
Ibiá
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Ingaí
Ipuiúna
Itabirito
Itaguara
Itajubá
Itamarati de Minas
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapecerica
Itapeva
Itatiaiuçu
Itaú de Minas
Itaúna
Itaverava
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jacuí
Jacutinga
Japaraíba
Jeceaba
Jequeri
Jesuânia
Juiz de Fora
Juruaia
Lagoa da Prata
Lagoa Dourada
Lambari
Lamim
Laranjal
Lavras
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Luisburgo
Luminárias
Machado
Madre de Deus de Minas
Mar de Espanha
Maria da Fé
Mariana
Maripá de Minas
Marmelópolis
Matias Barbosa
Medeiros
Mercês
Minduri
Miradouro
Miraí
Moeda
Monsenhor Paulo
Monte Belo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muriaé
Muzambinho
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Resende
Olaria
Olímpio Noronha
Oliveira
Oliveira Fortes
Oratórios
Orizânia
Ouro Branco
Ouro Fino
Ouro Preto
Pains
Paiva
Palma
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Tempo
Passa Vinte
Passos
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedra do Indaiá
Pedra Dourada
Pedralva
Pedro Teixeira
Pequeri
Perdões
Piau
Piedade do Rio Grande
Piedade dos Gerais
Pimenta
Piracema
Pirajuba
Piranga
Piranguçu
Piranguinho
Pirapetinga
Piraúba
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Ponte Nova
Porto Firme
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Prata
Pratápolis
Presidente Bernardes
Queluzito
Recreio
Resende Costa
Ressaquinha
Ribeirão Vermelho
Rio Espera
Rio Manso
Rio Novo
Rio Pomba
Rio Preto
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Rosário da Limeira
Sacramento
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Margarida
Santana da Vargem
Santana de Cataguases
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana dos Montes
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Monte
Santos Dumont
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Gonçalo do Sapucaí
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São João Nepomuceno
São José da Barra
São José do Alegre
São Lourenço
São Miguel do Anta
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador Cortes
Senador Firmino
Senador José Bento
Senhora de Oliveira
Senhora dos Remédios
Sericita
Seritinga
Serrania
Serranos
Silveirânia
Silvianópolis
Simão Pereira
Soledade de Minas
Tabuleiro
Tapira
Teixeiras
Tiradentes
Tocantins
Tocos do Moji
Toledo
Tombos
Três Corações
Três Pontas
Turvolândia
Ubá
Uberaba
União de Minas
Vargem Bonita
Varginha
Veríssimo
Viçosa
Vieiras
Virgínia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande
Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata