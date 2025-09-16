Assine
EXTORSÃO

Garota de programa ameaça enviar fotos de cliente à esposa e acaba presa

Homem recebeu ligações da acompanhante ameaçando acabar com a vida dele, caso não pagasse R$ 22 mil. O caso foi registrado em Uberaba, no Triângulo

Giovanna de Souza
16/09/2025 11:42 - atualizado em 16/09/2025 12:50

O cliente procurou a polícia depois de receber ameaças de divulgação de fotos íntimas
Uma garota de programa, conhecida pelo codinome “Jade”, de 26 anos, foi presa por extorquir um cliente, de 52, em Uberaba (MG), na Região do Triângulo, nessa segunda-feira (15/9). Segundo a vítima, a mulher exigiu mais de R$ 22 mil para que fotos íntimas não fossem enviadas à esposa dele.

De acordo com a Polícia Militar, o cliente contratou os serviços da mulher por um site de acompanhantes, há cerca de 15 dias. Durante a realização do programa, a mulher tirou fotos dele e, assim que concluído, o cliente passou a receber ameaças. 

Aos militares, a vítima contou que a suspeita exigiu o pagamento de R$ 22,5 mil reais, sob a ameaça de divulgar as fotos na internet e enviá-las à esposa do cliente. O prazo era até o horário de 12h de 11 de setembro. Ele não sabia que as imagens haviam sido tiradas, e não deu autorização para a captura. 

Conforme os registros, o homem pediu um prazo até às 14h, mas não pagou o valor. Desde então, ele vem recebendo ligações em seu segundo telefone de uma pessoa que diz que, caso ele não pague o dinheiro à “Jade”, a mulher acabará com a vida dele.

O cliente apresentou capturas de tela das mensagens trocadas e disse que está disposto a ajudar nas investigações. A acompanhante foi encontrada no apartamento onde mora, no bairro Amoroso Costa. Ela admitiu estar extorquindo o homem em troca de dinheiro. 

O telefone da mulher tem os registros das mensagens trocadas e foi encaminhado para a polícia investigativa. A acompanhante foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil.

