Garota de programa ameaça enviar fotos de cliente à esposa e acaba presa

Uma garota de programa, conhecida pelo codinome “Jade”, de 26 anos, foi presa por extorquir um cliente, de 52, em Uberaba (MG), na Região do Triângulo, nessa segunda-feira (15/9). Segundo a vítima, a mulher exigiu mais de R$ 22 mil para que fotos íntimas não fossem enviadas à esposa dele.

De acordo com a Polícia Militar, o cliente contratou os serviços da mulher por um site de acompanhantes, há cerca de 15 dias. Durante a realização do programa, a mulher tirou fotos dele e, assim que concluído, o cliente passou a receber ameaças.

Aos militares, a vítima contou que a suspeita exigiu o pagamento de R$ 22,5 mil reais, sob a ameaça de divulgar as fotos na internet e enviá-las à esposa do cliente. O prazo era até o horário de 12h de 11 de setembro. Ele não sabia que as imagens haviam sido tiradas, e não deu autorização para a captura.

Conforme os registros, o homem pediu um prazo até às 14h, mas não pagou o valor. Desde então, ele vem recebendo ligações em seu segundo telefone de uma pessoa que diz que, caso ele não pague o dinheiro à “Jade”, a mulher acabará com a vida dele.

O cliente apresentou capturas de tela das mensagens trocadas e disse que está disposto a ajudar nas investigações. A acompanhante foi encontrada no apartamento onde mora, no bairro Amoroso Costa. Ela admitiu estar extorquindo o homem em troca de dinheiro.

O telefone da mulher tem os registros das mensagens trocadas e foi encaminhado para a polícia investigativa. A acompanhante foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil.