TRIÂNGULO MINEIRO

Uberaba instala placas com valores de multa por descarte irregular de lixo

Segundo a Prefeitura de Uberaba, são cerca de 300 áreas irregulares com lixo a céu aberto e 30 placas indicando autuações

16/09/2025 13:37

Uberaba instala placas com valores de multa por descarte irregular de lixo
São 30 placas indicando multas crédito: Redes Sociais/Divulgação

"Ela está a caminho de sua casa" e "multa confirmada". Essas são algumas das mensagens que estão em placas que a prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, vem instalando em frente a terrenos da cidade. E, abaixo dos dizeres, estão valores entre R$ 418 e R$ 7.112,63, referentes a multas por descarte irregular de lixos nesses locais.

As multas têm sido aplicadas aos donos desses terrenos e a pessoas flagradas praticando o descarte irregular de lixo.

A Prefeitura de Uberaba informou que são aproximadamente 300 áreas irregulares no município com lixo a céu aberto.

Segundo o Departamento de Posturas da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Uberaba, de janeiro a agosto deste ano, 90 pessoas foram autuadas.

"O município conta atualmente com 30 placas de sinalização relacionadas à proibição de descarte irregular de lixo em terrenos.

As multas para esta infração variam de 1 a 17 UFMs (Unidades Fiscais do Município), sendo que 1 UFM equivale a R$ 418,39", complementou o SSP de Uberaba.

A prefeitura destaca que a medida surgiu diante do aumento de lixo em terrenos que representam risco à saúde pública, pois favorecerem a proliferação de doenças e larvas do mosquito Aedes aegypti.

Além das placas, a prefeitura informou que tem a intenção de abrir uma licitação para adquirir câmeras de monitoramento e instalar elas em pontos estratégicos para assim reforçar a fiscalização e registrar mais flagrantes de descarte irregular de lixo em terrenos da cidade.

minas-gerais triangulo-mineiro uberaba

