MG: irmãs são presas por deixar os filhos trancados em casa por uma semana

Duas irmãs, de 37 e 47 anos, foram presas em flagrante por abandono de incapaz ao deixar os filhos (um de cada uma), de 9, presos em casa durante uma semana em Pedra do Anta, no Leste de Minas, na tarde dessa segunda-feira (15/9).

A direção da Escola Municipal Raimundo Campos Viana Filho, onde os meninos estudam, acionou o Conselho Tutelar depois que a mãe de um deles deixou a mochila do garoto no colégio, mas sem levar o jovem ao local. As crianças não compareciam à escola havia dias.

As conselheiras tutelares responsáveis constataram que eles estavam sozinhos e trancados em uma casa na Rua Major José Luís da Silva Viana, no Centro da cidade. A Polícia Militar (PMMG) foi acionada.

Os militares seguiram ao endereço e encontraram os meninos com as conselheiras. À PMMG, elas disseram que adentraram a casa depois de muitas tentativas de contato e que os meninos são primos.

Já a casa onde estavam pertence ao pai de um dos jovens, mas o homem está no Rio de Janeiro há pelo menos duas semanas.

A mãe de um dos garotos, de 47 anos, foi encontrada na casa onde desempenha atividade doméstica durante o dia. Aos militares, ela disse que não sabia que o filho não tinha ido à escola e que sequer o tinha visto. Segundo ela, o filho sempre fica na casa do primo.

No entanto, ela afirmou que a guarda da criança é compartilhada entre ela e o homem, que trabalha como servente de pedreiro na cidade de Teixeiras.

A segunda irmã, de 37, foi encontrada em casa. Ela declarou que o último dia que esteve com o filho foi na sexta-feira (12/9) e que, desde então, não sabia da situação dele, apesar de ter guarda compartilhada. Porém, comentou que o pai dele está no Rio de Janeiro e retornaria à cidade apenas no dia 30 de setembro.

De acordo com a Polícia Militar, a casa onde os meninos foram encontrados está em péssimas condições de higiene. Conforme os registros, o imóvel está com meu cheiro, roupas sujas e panelas “totalmente imundas”. No fogão, havia uma panela com um líquido parecido com gordura ou óleo vegetal, em condições inadequadas ao consumo e que oferecia riscos aos menores por possíveis acidentes domésticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As mães informaram que frequentemente ingerem bebidas alcoólicas. Elas foram presas em flagrante e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. O pai de um dos meninos, morador de Teixeira, não foi encontrado. Os meninos ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar.