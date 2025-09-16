Grande BH: motorista de aplicativo é executado enquanto esperava passageira
Testemunha relatou que viu atirador se aproximar da vítima em uma moto verde. O caso foi registrado em Santa Luzia, na Grande BH, nesta terça (16)
Um motorista de aplicativo, de 45 anos de idade, foi executado dentro do carro em que trabalhava em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (16/9).
Natural de Ribeirão das Neves (MG), a vítima, identificada como Adilson Batista da Silva, tem diversas passagens por tráfico de drogas e já tendo cumprido pena, foi executado quando embarcava uma passageira.
A Polícia Militar foi acionada por uma passageira, que relatou que o motorista havia acabado de estacionar o carro para começar a viagem na Avenida Professor Lucas Machado quando um motociclista parou ao lado do veículo e atirou contra ele.
Segundo o relato, o atirador estava sozinho em uma moto de modelo XRE verde. Depois do ataque, ele fugiu. Conforme apurado pela reportagem do Estado de Minas, a passageira já havia entrado no veículo e conseguiu sair assustada. Ela não é moradora da região e apenas solicitou a corrida pelo aplicativo.
A vítima foi encontrada caída no veículo, com diversos ferimentos de tiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte.
A perícia inicial aponta que Adilson foi atingido por pelo menos 10 disparos em diferentes partes do corpo. Durante os levantamentos, os peritos encontraram uma Bíblia aberta no banco do passageiro à frente, dentro do carro.
A vítima foi encontrada caída dentro do veículo, com múltiplos ferimentos, e o rabecão removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. O carro também foi levado pela Polícia Militar.
O caso está sob investigação. A Polícia Militar busca identificar o suspeito e reunir informações sobre a motocicleta, como placa, marca e modelo, além de imagens de câmeras de segurança da região.
Com Janaina Machado/TV Alterosa