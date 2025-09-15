Ex-vereador mineiro preso nos EUA é executado em saída de festa em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O ex-vereador de Novo Cruzeiro (MG), no Vale do Jequitinhonha, Valdeci Passos Soares, de 48 anos, foi executado na madrugada desta segunda-feira (15/9), logo após sair de uma festa no município de Poté, no Vale do Mucuri. Foragido da Justiça por tráfico de drogas, ele foi preso nos EUA em maio de 2024 e condenado em novembro do mesmo ano, em regime semiaberto (entenda mais abaixo).

Valdeci Calango, como era popularmente conhecido, foi surpreendido na Rua Agostinho Fortunato de Deus, perto do centro de eventos onde ocorria a 39ª Festa Cultural de Poté.

Conforme registrado pela Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima, acompanhada de amigos, caminhava em direção ao carro logo após o término do evento, quando um homem armado se aproximou e efetuou um disparo. Valdeci morreu na hora.

A perícia da Polícia Civil constatou que ele apresentava perfuração na região da cabeça. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Teófilo Otoni.

Também com o auxílio de testemunhas, a Polícia Militar identificou o possível atirador como um jovem de 25 anos. Ele negou o crime, mas foi preso em flagrante e teve o celular apreendido. Os policiais localizaram a arma que teria sido usada no homicídio — uma pistola calibre .380 — à margem da MG-217.

Em 18 de julho deste ano, Valdeci sofreu uma tentativa de homicídio em Novo Cruzeiro. Na ocasião, dois homens em uma moto se aproximaram do carro que ele dirigia. O veículo foi atingido por disparos de arma de fogo, mas o ex-político conseguiu escapar. As autoridades ainda não confirmaram a motivação dos dois ataques nem se há relação entre eles.

Vereador era um dos líderes do narcotráfico na região

Valdeci Passos Soares foi eleito vereador em Novo Cruzeiro pelo partido Progressistas e tomou posse em 1º de janeiro de 2021, mas permaneceu pouco tempo no cargo.

Em 27 de agosto daquele ano, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele após a Promotoria de Justiça da cidade denunciá-lo por manter mais de 1kg de maconha em depósito dentro do imóvel, além de munição e um carregador de pistola. Todo o material relatado na denúncia foi encontrado e apreendido.

“Calango” era um dos líderes do narcotráfico na região. Ele, inclusive, conforme as investigações, utilizava-se de veículos oficiais do Legislativo municipal para a prática criminosa, narra o Ministério Público na denúncia.

Na ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, o vereador, que também ocupou o cargo de secretário interino na Câmara Municipal, conseguiu fugir do local e, posteriormente, da cidade, acompanhado da esposa, então funcionária da prefeitura local, e dos quatro filhos do casal.

O Ministério Público apontou na denúncia que família esteve primeiro em Sorocaba (SP). Depois, Valdeci viajou para os EUA somente com a esposa e o filho mais novo, deixando os demais na cidade paulista. Em razão da fuga, a Promotoria de Justiça de Novo Cruzeiro requereu a prisão preventiva de Valdeci.

Prisão nos EUA e condenação

Em 1º de maio de 2024, depois de ter o nome inserido na lista de difusão vermelha da Interpol, ele foi preso em situação ilegal na cidade de Sandy, no estado de Utah, por agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (Homeland Security). Antes, ele estava morando em Sacramento, na Califórnia, mas conseguiu escapar.

Depois de preso, Valdeci foi deportado para o Brasil. Ele acabou condenado em 11 de novembro de 2024 a 6 anos e 9 meses de prisão por tráfico de drogas, além de mais 1 ano de detenção devido à posse ilegal de munições. O cumprimento da pena começou por meio do regime semiaberto, conforme determina o Código Penal para sentenças abaixo de oito anos e quando o réu é primário.

