O ex-vereador Valdeci Passos Soares, da cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, foi preso na cidade de Sandy, no estado de Utah, nos Estados Unidos. A prisão ocorreu na última quarta-feira (1/5). Valdeci era procurado pelo envolvimento em tráfico de drogas e estava foragido, escondido nos EUA. Ainda não existe uma data para a deportação do ex-vereador. O caso é analisado pela justiça norte-americana, que definirá a data de sua extradição.

A prisão aconteceu graças ao trabalho da Diretoria de de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (DINT). O foragido, que está na lista de procurados do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através do programa “MPMG BUSCA”, gozava de grande confiança da população local, mas se envolveu com o tráfico de drogas na cidade.

As investigações mostraram que o ex-vereador utilizava de veículos oficiais para a prática de tráfico de drogas. Logo depois de um mandado de prisão ter sido expedido, ele fugiu com a esposa, então funcionária da prefeitura, e seus quatro filhos.

As primeiras investigações apontaram que a família teria seguido para Sorocaba, no estado de São Paulo. De lá, o ele partiu para os EUA com a mulher e o filho mais novo do casal, deixando os outros três filhos com parentes no interior paulista.

Com a descoberta de que Valdeci teria fugido para os EUA, o nome dele foi incluído na lista da difusão vermelha, da Interpol. A Diretoria de Inteligência da PM descobriu que ele estaria, primeiro, na cidade de Sacramento, na Califórnia. Depois, mudou-se para Sandy, onde acabou preso.

A localização foi possível graças a um trabalho conjunto entre a PM mineira e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (Homeland Security).

Além da PM e da Homeland Security, participaram também das investigações a Polícia Federal (PF) e a Interpol.

Segundo o tenente coronel PM Flávio Santiago, “a operação exemplifica a ênfase da Polícia Militar de Minas Gerais em sua macro visão estratégica de atuação, através da Diretoria de Inteligência da corporação, concentrando-se na repressão qualificada com a criteriosa identificação e prisão de alvos prioritários e indivíduos altamente perigosos, em qualquer lugar que se encontrem”.

Denúncia

O ex-vereador foi denunciado, em 2021, por tráfico de drogas e estava foragido. Valdeci foi denunciado pela Promotoria de Justiça de Novo Cruzeiro por manter, em casa, em depósito com mais de 1 quilo de maconha, bem como munição e um carregador de pistola calibre 9mm.

O material foi apreendido, em 27 de agosto de 2021, durante ação para cumprimento de mandado de busca e apreensão pela PM. Na ocasião, o vereador fugiu do local e, posteriormente, da cidade, acompanhado da esposa, então funcionária da prefeitura local, e de seus quatro filhos.

Valdeci, que também é conhecido como “Calango”, era um dos líderes do narcotráfico na região.

Canal de denúncias

Qualquer cidadão que tenha informações sobre a localização de procurados pode denunciar à Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais pelos telefones 127 e (31) 3330-9504 ou ainda por meio do portal da instituição. A denúncia é sigilosa.