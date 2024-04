Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso nessa quinta-feira (18) na Zona Rural de Monte Senir, no distrito de Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo. Ele era foragido da Justiça mineira, após ter descumprido uma medida protetiva feita pela ex-companheira dele em São João do Manteninha, no Vale do Rio Doce mineiro.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava preso e, após ser solto, no dia 1º de abril, foi até a casa da ex-companheira e a ameaçou de morte. Ele fugiu para o estado vizinho logo após.

Uma denúncia levou os militares até o local onde ele estava escondido. Uma operação foi realizada, com a ajuda da Polícia Militar do Espírito Santo e o suspeito preso.

Ele foi levado para a delegacia da cidade de Barra de São Francisco e será transferido para Minas Gerais.