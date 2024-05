Defesa Civil foi acionada no final da tarde de ontem e interditou o imóvel no Bairro Novo Glória

A Defesa Civil de Belo Horizonte interditou o imóvel que pegou fogo na tarde dessa quinta-feira (2/5), na Avenida Amintas Jacques de Moraes, no Bairro Novo Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

O incêndio atingiu uma loja de paletes e uma residência. A adolescente Kaylane Letícia Cardeal, de 17 anos, foi encontrada morta no banheiro, provavelmente, tentando escapar das chamas.

A Defesa Civil constatou rachaduras nas paredes da varanda e risco de desabamento do telhado no andar superior do imóvel. No interior da residência, foi constatado a queda parcial do revestimento e dos tijolos.

“O responsável foi notificado a realizar o isolamento total do imóvel, em razão dos riscos, insalubridade e adotar medidas de recuperação do local”.

Na loja, a Defesa Civil encontrou trincas e queda parcial do revestimento na lateral do imóvel e objetos destruídos pelo incêndio. O responsável do local foi notificado para fazer o isolamento da área dos fundos e fazer a limpeza da loja.

O incêndio

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h dessa quinta-feira (2/5). Sete viaturas trabalharam para controlar as chamas. O incêndio começou na loja e se alastrou para a casa, onde pessoas ficaram presas por causa das chamas, que estavam altas e causaram muita fumaça.