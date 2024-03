O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) retirou um anel que estrangulava o dedo de uma criança em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, na madrugada de sábado (9/3).

Por volta da meia-noite, a mãe compareceu com o filho de 9 anos na sede do Pelotão do Corpo de Bombeiros do município e solicitou ajuda.

De acordo com o relato da mulher, o menino havia colocado o anel e não conseguiu mais tirar o objeto. O dedo da criança estava inchado e causando muito incômodo.

Os bombeiros verificaram que seria necessário cortar o anel. O acessório foi removido sem causar dor à vítima ou qualquer tipo de lesão.