ASSASSINATO

Homem é executado dentro do próprio carro na Região Centro-Sul de BH

Testemunha relatou ter visto o atirador conversando com a vítima antes do ataque. O caso aconteceu no bairro Santa Efigênia,

Giovanna de Souza
16/09/2025 06:47

Polícia Militar
Uma testemunha relatou à Polícia Militar ter visto o momento em que o atirador conversou com a vítima e efetuou os disparos crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um homem de 28 anos foi executado com múltiplos tiros dentro do próprio carro, em meio a uma conversa com o atirador, que pilotava uma moto. O assassinato aconteceu no bairro Santa Efigênia, no Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite dessa segunda-feira (15/9). 

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar encontrou a vítima sentada no banco do motorista de um Fiat Palio, com diversas perfurações visíveis de tiros, na Rua Anibal Benevolo.

Uma testemunha relatou que percebeu o momento em que o autor dos disparos se aproximou da vítima. Segundo ela, o suspeito dirigia uma moto vermelha grande e usava um capacete claro. 

Conforme o relato, o suspeito estacionou ao lado do carro. Ele desceu, teve uma breve conversa com a vítima e, momentos depois, sacou uma arma e atirou várias vezes contra ela. Depois do ataque, voltou à moto e fugiu pela Rua Estrela Dalva.

A perícia esteve no local e coletou informações que podem embasar as investigações. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para esclarecimentos e aguarda retorno.

Segundo a PM, a vítima tem uma extensa ficha criminal. Dentre os crimes em que tem envolvimento, estão listados homicídios e tráfico de drogas.

A moto utilizada e o suspeito ainda não foram identificados. Militares seguem em busca de pistas para prender o autor do assassinato. 

