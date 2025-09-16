Assine
DEU RUIM!

Foragido da Justiça é reconhecido e preso em frente a presídio

Homem de 26 anos tinha um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Patos de Minas e está em regime fechado

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
16/09/2025 17:11

Foragido da Justiça é reconhecido e preso em frente a presídio em Patos de Minas crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem que estava foragido da Justiça foi preso em frente ao presídio de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa segunda-feira (15/9). Ele foi reconhecido por policiais penais no local.

O procurado de 26 anos chamou a atenção no local e a Polícia Militar foi alertada. Sem grandes dificuldades, os militares foram até a porta da unidade prisional e detiveram o homem.

Ele tinha um mandado de prisão expedido pelo juiz Bruno Henrique de Oliveira, da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Patos de Minas. A prisão foi decretada ainda na segunda-feira, uma vez que o homem havia descumprido condições impostas em regime anterior de sua prisão.

Não se sabe o motivo dele estar no local, mas a exposição o levou de volta à detenção. Ele fica em regime fechado no Presídio Sebastião Satiro até nova ordem judicial.

