Jovem é esfaqueada pelo namorado enquanto dormia

Uma jovem de 20 anos foi esfaqueada na noite dessa terça-feira (16/9) pelo namorado, de 42 anos. O ataque aconteceu em Frutal, no Triângulo Mineiro. Segundo a PM, ela foi socorrida para o Hospital Municipal Frei Gabriel com um ferimento no pescoço. O suspeito de praticar o crime foi preso em uma casa que alugava.

Segundo relato da vítima aos militares, eles se conheceram pela Internet e desde o começo desse ano mantinham um relacionamento amoroso. A jovem contou que após eles terem relações sexuais, ela dormiu e acordou com a agressão.

O suspeito declarou ao registro policial que tinha intenção de matar a jovem, mas que se lembrou de sua filha e teria se arrependido de continuar as agressões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre a motivação, ele disse que ficou nervoso após ver mensagens de outros homens no celular da jovem. Ainda falou que, para ele, o relacionamento com a jovem era sério. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Frutal.