Jovem é esfaqueada pelo namorado enquanto dormia
O suspeito foi preso e confessou o crime. Motivação seria ciúmes; o casal teria se conhecido pela Internet
compartilheSiga no
Uma jovem de 20 anos foi esfaqueada na noite dessa terça-feira (16/9) pelo namorado, de 42 anos. O ataque aconteceu em Frutal, no Triângulo Mineiro. Segundo a PM, ela foi socorrida para o Hospital Municipal Frei Gabriel com um ferimento no pescoço. O suspeito de praticar o crime foi preso em uma casa que alugava.
Leia Mais
Segundo relato da vítima aos militares, eles se conheceram pela Internet e desde o começo desse ano mantinham um relacionamento amoroso. A jovem contou que após eles terem relações sexuais, ela dormiu e acordou com a agressão.
- Líder religioso é suspeito de torturar jovem que queria namorar sua filha
- Polícia Civil desarticula laboratório de droga no Sul de Minas
- Vigilância Sanitária confisca queijos artesanais em supermercado de BH
O suspeito declarou ao registro policial que tinha intenção de matar a jovem, mas que se lembrou de sua filha e teria se arrependido de continuar as agressões.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Sobre a motivação, ele disse que ficou nervoso após ver mensagens de outros homens no celular da jovem. Ainda falou que, para ele, o relacionamento com a jovem era sério. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Frutal.