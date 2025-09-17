Líder religioso é suspeito de torturar jovem que queria namorar sua filha

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um líder espiritual de 34 anos foi preso pela Polícia Civil acusado de crimes de tortura e estupro de vulnerável contra um adolescente de 13 anos em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nesta terça-feira (16/9). Além desse homem, outro suspeito de envolvimento nos fatos é o namorado do líder, menor de idade.

As investigações foram feitas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Teófilo Otoni, que começaram em 27 de agosto último.

As agressões foram filmadas e teriam acontecido alguns dias antes do início das investigações. Segundo a delegada Herta Chaves Coimbra, um vídeo chegou a circular na internet.

Ela explica que a violência foi uma forma de repressão pelo fato de que o garoto estaria interessado por uma das filhas do investigado, também adolescente.

“Foi apurado que a vítima, frequentadora do centro, foi torturada por horas pelos investigados dentro do ambiente religioso, além de sofrer abuso sexual – comprovado em laudo – por um deles ao longo de meses de convivência”, diz a delegada, que afirma ainda que a mãe da vítima confessou ter participado das agressões e assistido a tortura toda.

A PCMG representou pela prisão da liderança e da mãe da vítima, bem como por mandado de busca e apreensão no local do crime. Um chicote de couro, utilizado nas agressões, foi recolhido pelos policiais. O autor da tortura e a mulher foram encaminhados ao sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia