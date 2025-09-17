Assine
MERCADORIA CONTAMINADA

Vigilância Sanitária confisca queijos artesanais em supermercado de BH

A ação, em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Vigilância Sanitária Estadual, foi motivada por contaminação por bactéria

JM
Júlia Melgaço*
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
17/09/2025 15:04 - atualizado em 17/09/2025 15:38

Ação aconteceu no estabelecimento localizado na Rua Fernandes Tourinho, na Savassi, Região Centro-Sul de BH
Ação aconteceu no estabelecimento localizado na Rua Fernandes Tourinho, na Savassi, Região Centro-Sul de BH crédito: Divulgação / Verdemar

Um lote de queijo artesanal da marca Verdemar foi confiscado por contaminação na unidade da Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. É o que afirma um consumidor da rede de supermercados mineira, que prefere não se identificar. 

Ao Estado de Minas, o homem relatou que, ao chegar no estabelecimento, localizado na Rua Fernandes Tourinho, na manhã dessa terça-feira (16), se deparou com duas fiscais da Vigilância Sanitária recolhendo toda a mercadoria. 

“Alegaram que este lote estava comprometido por contaminação por listeria e que, inclusive, era uma reincidência”, explicou. As agentes ainda afirmaram ao consumidor que o produtor do queijo artesanal já havia sido notificado anteriormente. 

Caso seja comprovada, a contaminação por Listeria acontece pela ingestão de uma bactéria, “Listeria monocytogenes”, encontrada em alimentos como leite pasteurizado e queijos, por exemplo.

O que diz a Vigilância Sanitária? 

Em nota, a Vigilância Sanitária da capital mineira confirmou que, no último dia 16, agentes realizaram “vistorias para verificar o comércio irregular de queijos de um determinado fabricante em unidades do Verdemar”. 

De acordo com o órgão, a ação atende à solicitação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e conta, ainda, com a participação da Vigilância Sanitária Estadual.

“A estratégia conjunta foi motivada pela suspensão da fabricação de queijo minas artesanal pela empresa, determinada pelo órgão federal após a constatação da presença da bactéria Listeria monocytogenes em alguns lotes”, destacou. 

Ainda segundo a Vigilância Sanitária de BH, o Mapa determinou o recolhimento imediato dos produtos e as ações seguem em andamento na capital mineira. 

A reportagem entrou em contato com a rede de supermercados Verdemar, pedindo um posicionamento sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue aberto. 

Sobre a Listeriose: 

Listeriose é uma infecção bacteriana causada pela bactéria Listeria monocytogenes, transmitida principalmente por alimentos como leite pasteurizado e queijos. 

Principais sintomas: 

  • Febre;
  • Diarreia; 
  • Dor abdominal; 
  • Dor de cabeça; 
  • Vômito; 
  • Cansaço. 

 

Grupos de risco: 

  • Pessoas com sistema imunitário debilitado; 
  • Mulheres grávidas;
  • Recém nascidos;
  • Idosos. 

Pessoas infectadas devem procurar assistência médica parar receber o tratamento adequado. 

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

 
 

bacteria belo-horizonte queijo-artesanal verdemar

