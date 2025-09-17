Vigilância Sanitária confisca queijos artesanais em supermercado de BH
A ação, em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Vigilância Sanitária Estadual, foi motivada por contaminação por bactéria
Um lote de queijo artesanal da marca Verdemar foi confiscado por contaminação na unidade da Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. É o que afirma um consumidor da rede de supermercados mineira, que prefere não se identificar.
Ao Estado de Minas, o homem relatou que, ao chegar no estabelecimento, localizado na Rua Fernandes Tourinho, na manhã dessa terça-feira (16), se deparou com duas fiscais da Vigilância Sanitária recolhendo toda a mercadoria.
“Alegaram que este lote estava comprometido por contaminação por listeria e que, inclusive, era uma reincidência”, explicou. As agentes ainda afirmaram ao consumidor que o produtor do queijo artesanal já havia sido notificado anteriormente.
Caso seja comprovada, a contaminação por Listeria acontece pela ingestão de uma bactéria, “Listeria monocytogenes”, encontrada em alimentos como leite pasteurizado e queijos, por exemplo.
O que diz a Vigilância Sanitária?
Em nota, a Vigilância Sanitária da capital mineira confirmou que, no último dia 16, agentes realizaram “vistorias para verificar o comércio irregular de queijos de um determinado fabricante em unidades do Verdemar”.
De acordo com o órgão, a ação atende à solicitação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e conta, ainda, com a participação da Vigilância Sanitária Estadual.
“A estratégia conjunta foi motivada pela suspensão da fabricação de queijo minas artesanal pela empresa, determinada pelo órgão federal após a constatação da presença da bactéria Listeria monocytogenes em alguns lotes”, destacou.
Ainda segundo a Vigilância Sanitária de BH, o Mapa determinou o recolhimento imediato dos produtos e as ações seguem em andamento na capital mineira.
A reportagem entrou em contato com a rede de supermercados Verdemar, pedindo um posicionamento sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.
Sobre a Listeriose:
Listeriose é uma infecção bacteriana causada pela bactéria Listeria monocytogenes, transmitida principalmente por alimentos como leite pasteurizado e queijos.
Principais sintomas:
- Febre;
- Diarreia;
- Dor abdominal;
- Dor de cabeça;
- Vômito;
- Cansaço.
Grupos de risco:
- Pessoas com sistema imunitário debilitado;
- Mulheres grávidas;
- Recém nascidos;
- Idosos.
Pessoas infectadas devem procurar assistência médica parar receber o tratamento adequado.
