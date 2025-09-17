BH: jovem socorre amigo baleado à UPA e acaba preso por direção perigosa

Um jovem de 24 anos foi preso por direção perigosa depois de resgatar um amigo baleado e levá-lo à UPA. Pelo menos, é o que ele alega. O caso aconteceu no bairro Castanheira, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na noite dessa terça-feira (16/9).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que um jovem de 22 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em uma borracharia na Avenida Waldyr Soeiro Emrich, conhecida como Via do Minério, na esquina com a Avenida Perimetral.

As primeiras informações indicam que um suspeito “de menor” chegou em uma oficina e, com uma arma em punho, ordenou que todos os presentes se deitassem no chão. Ele atirou contra o jovem e fugiu.

Momentos depois, uma equipe policial viu um Fiat Uno em alta velocidade na região, sem parar em cruzamentos. Os militares começaram a segui-lo, mas perderam-no de vista na sequência. Momentos depois, o veículo foi achado no bairro Castanheiras 2, destrancado, com marcas de sangue no lado direito traseiro. No interior, também foram achados R$ 1.568 e um coldre de arma de fogo.

Testemunha em fuga

O motorista foi achado em uma casa nas proximidades. Questionado sobre a forma em que dirigia, ele contou que estava na borracharia na hora em que o amigo foi baleado. Segundo o relato, ele se escondeu entre pneus quando os disparos começaram e saiu somente quando ouviu que pararam.

Aos militares, ele afirmou que encontrou o amigo sangrando e desesperado. Neste momento, a testemunha teria pedido o carro emprestado do dono de uma distribuidora próxima e levado o amigo à UPA Barreiro.

No entanto, segundo a PM, no momento em que foi visto em alta velocidade, ele já tinha deixado o amigo no atendimento médico. Mesmo assim, ele permaneceu em fuga, não pediu ajuda para a polícia ou parou quando percebeu que a polícia o monitorava. Questionado sobre o coldre e o dinheiro, ele disse que não eram dele e que talvez seriam do dono do carro.

A perícia foi ao endereço da borracharia e encontrou estojos deflagrados de calibre 9 milímetros e .45. O Palio foi periciado, apreendido e levado ao pátio credenciado do Detran.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O documento policial não descreve as buscas pela vítima na UPA ou mais informações sobre o estado de saúde dela.

O jovem recebeu voz de prisão por direção perigosa e foi encaminhado à delegacia para maiores esclarecimentos. A Polícia Civil foi acionada para maiores detalhes e a reportagem aguarda retorno.