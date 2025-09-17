Duda Salabert aponta ligação de alvo da PF com PL, Nikolas e Engler

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) afirmou em redes sociais que Gilberto Carvalho, um dos alvos da Operação “Rejeito”, deflagrada nesta quarta-feira (17/9) pela Polícia Federal e Controladoria-Geral da União, é um lobista ligado ao Partido Liberal, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e próximo de políticos como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o deputado estadual Bruno Engler (PL).

Carvalho trabalhou, inclusive, na campanha do deputado estadual Bruno Engler nas eleições municipais de 2024, em chapa com a Coronel Cláudia. Ele também tem registros nas redes sociais ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Duda destacou que já havia denunciado o caso aos ministros Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Ricardo Lewandowski, da Justiça, meses atrás.

Em publicação no X, antigo Twitter, a parlamentar anunciou que vai solicitar a criação de uma CPI da Máfia da Mineração, com o objetivo de investigar e expor supostas práticas de corrupção e facilitação de crimes ambientais associadas ao grupo alvo da PF hoje.

???? URGENTE: MAFiA DAS MINERADORAS



Uma megaoperação da PF está agora na Cidade Administrativa contra um esquema que teria ROUBADO R$ 10 BILHÕES da mineração em apenas 6 meses!



Entre os envolvidos estaria Gilberto Carvalho, lobista íntimo de NIKOLAS e BRUNO ENGLER, dois dos… pic.twitter.com/Jt3JfSBNXH — Duda Salabert (@DudaSalabert) September 17, 2025

A operação da PF mira fraudes e pagamento de propinas em troca de licenças ambientais, envolvendo empresários e servidores públicos. Ao todo, 15 pessoas foram presas, e diversos funcionários estaduais do meio ambiente foram afastados. A ação ocorre em Belo Horizonte e em outras cidades de Minas Gerais, com bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos e suspensão das atividades das empresas investigadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entenda a Operação Rejeito