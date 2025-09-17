Dupla é presa após ser flagrada por drone realizando garimpo ilegal em MG

Dois homens foram presos nessa terça-feira (16/9) após serem flagrados por drone da Polícia Militar Ambiental realizando extração irregular de minerais no Rio Dourados, no município de Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba.

Segundo informações divulgadas pela PM Ambiental, os militares localizaram a balsa equipada com uma draga em plena atividade, ou seja, os suspeitos foram flagrados praticando lavra (nome dado à operação para extrair o minério), sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Ainda conforme o órgão, o crime foi descoberto após denúncia anônima, sendo que o mesmo estava sendo praticado em uma área de difícil acesso.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia de plantão da Polícia Federal (PF) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a cerca de 130 km de Abadia dos Dourados.