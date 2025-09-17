Ladrão capota carroça com cavalo que tinha acabado de furtar
O cavalo foi deixado no asfalto, preso à carroça depois que o ladrão foi alcançado de bicicleta pelo proprietário do conjunto
compartilheSiga no
Um cavalo foi deixado no asfalto em um acidente com a carroça que ele puxava. A carroça foi furtada em Lagoa Formosa (MG), Alto Paranaíba, nesta terça-feira (16/9). Ninguém foi preso.
O animal estava preso à carroça, verdadeiro alvo do ladrão, que agiu no bairro Bom Retiro. O proprietário da carroça perseguiu-o em uma bicicleta, que arranjou assim que soube do crime.
Leia Mais
Não se sabe como o ladrão perdeu o controle do veículo, mas ele conseguiu tombá-lo com o cavalo na rua Chico Nazário, na corrida contra o dono da carroça.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O cavalo teve ferimentos leves e a Polícia Militar tenta identificar o criminoso.