Ladrão capota carroça com cavalo que tinha acabado de furtar

O cavalo foi deixado no asfalto, preso à carroça depois que o ladrão foi alcançado de bicicleta pelo proprietário do conjunto

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
17/09/2025 18:07 - atualizado em 17/09/2025 18:18

Ladrão capota carroça com cavalo que tinha acabado de furtar
crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Um cavalo foi deixado no asfalto em um acidente com a carroça que ele puxava. A carroça foi furtada em Lagoa Formosa (MG), Alto Paranaíba, nesta terça-feira (16/9). Ninguém foi preso.

O animal estava preso à carroça, verdadeiro alvo do ladrão, que agiu no bairro Bom Retiro. O proprietário da carroça perseguiu-o em uma bicicleta, que arranjou assim que soube do crime. 

Não se sabe como o ladrão perdeu o controle do veículo, mas ele conseguiu tombá-lo com o cavalo na rua Chico Nazário, na corrida contra o dono da carroça.

O cavalo teve ferimentos leves e a Polícia Militar tenta identificar o criminoso.

overflay