Homem é assassinado a tiros em Contagem

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Mais um assassinato na Região Metropolitana de Belo Horizonte é atribuído à "guerra do tráfico de drogas". O crime aconteceu no Bairro Icaivera, em Contagem. Russiano Nascimento de Oliveira, de 34 anos, foi morto a tiros na Rua Copissaba, por volta das 21h30 desse sábado (20/9).

O corpo foi localizado por moradores, que acionaram a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, cercada por uma poça de sangue.

De acordo com peritos da Polícia Civil, Russiano foi atingido por três tiros: um no braço esquerdo, outro no lado direito do peito e o terceiro na boca.

Um irmão gêmeo da vítima foi localizado e relatou que Russiano era usuário de drogas, andarilho e não costumava frequentar o local onde foi morto. Segundo ele, também era comum que Russiano desaparecesse por dias.

