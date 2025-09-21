Assine
HOMICÍDIO

Homem é assassinado a tiros em Contagem

A vítima era usuária de drogas e, muitas vezes, desaparecia de casa por vários dias

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
21/09/2025 08:50 - atualizado em 21/09/2025 08:56

Polícia ainda não tem pistas dos assassinos e nem sabe motivação para o crime
O corpo foi localizado por moradores, que acionaram a Polícia Militar crédito: PMMG

Mais um assassinato na Região Metropolitana de Belo Horizonte é atribuído à "guerra do tráfico de drogas". O crime aconteceu no Bairro Icaivera, em Contagem. Russiano Nascimento de Oliveira, de 34 anos, foi morto a tiros na Rua Copissaba, por volta das 21h30 desse sábado (20/9).

O corpo foi localizado por moradores, que acionaram a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, cercada por uma poça de sangue.

De acordo com peritos da Polícia Civil, Russiano foi atingido por três tiros: um no braço esquerdo, outro no lado direito do peito e o terceiro na boca.

Um irmão gêmeo da vítima foi localizado e relatou que Russiano era usuário de drogas, andarilho e não costumava frequentar o local onde foi morto. Segundo ele, também era comum que Russiano desaparecesse por dias. 

