Assine
overlay
Início Gerais
JUSTIÇA 

BH: homem que matou esposa com golpes de faca vai a júri popular

Marcos Vinicius Costa também vai responder pela tentativa de homicídio contra o filho, na época com 13 anos, que tentou defender a mãe 

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
18/09/2025 15:17

compartilhe

Siga no
x
Marcos foi preso em flagrante pela PM, pouco depois de cometer o crime
Marcos foi preso em flagrante pela Polícia Militar pouco depois de cometer o crime crédito: Redes sociais/PMMG

Marcos Vinicius Costa, acusado de matar a esposa, Katy Emanuela da Costa, com golpes de faca em dezembro de 2024 no Bairro São Marcos, Região Nordeste de Belo Horizonte, vai a júri popular. A decisão é da juíza sumariante Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do 1° Tribunal do Júri da Capital.   


Ele foi preso em flagrante e a denúncia do Ministério Público foi recebida em 11 de março deste ano. Ele será julgado pelo feminicídio qualificado da esposa e pela tentativa de homicídio do filho, de 13 anos. Segundo a denúncia, o menino viu a mãe ser “brutalmente atacada” e tentou defendê-la, sendo também golpeado pelo pai. 


Na decisão de pronúncia, ou seja, aquela que determina que o réu será julgado no Tribunal do Júri, a magistrada também indeferiu um pedido da defesa do réu, que alegou a insanidade mental dele. Com isso, Marcos Vinicius Costa, deixaria de ser julgado por um júri popular. De acordo com a juíza, não há provas que comprovem a condição de insanidade. Ela também manteve a prisão preventiva do réu. 


A magistrada também destacou, na decisão, que testemunhas ouvidas no momento do crime e na audiência de instrução, relataram ter visto o homem desferindo diversos golpes na esposa e que os filhos presenciaram a cena.

Um policial militar, que atendeu a ocorrência, também disse que, no momento da abordagem, o próprio réu teria confessado que havia descoberto uma suposta traição da vítima e começou a agredi-la com faca. O homem também descumpriu medida protetiva que a vítima tinha contra ele. 

Leia Mais

 


Relembre o caso 

Em 10 de dezembro do ano passado, Marcos Vinicius Costa matou Katy Emanuela da Costa com golpes de faca na frente dos filhos, no Bairro São Marcos, Região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima tinha uma medida protetiva contra o acusado. Eles tinham seis filhos. Um deles, então com 13 anos, foi tentar defender a mãe das agressões e acabou sendo ferido com golpes de faca no pescoço e nos braços. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Vizinhos do casal disseram que os dois tinham uma relação conturbada, cheia de atritos, além de hábitos macabros de Marcos, que seria viciado em drogas. Uma testemunha disse que ele tinha o hábito de assustar as pessoas ao beber o sangue de animais na frente dos outros. Vizinhos contaram que Marcos teria passado a noite que antecedeu ao crime consumindo drogas.

Tópicos relacionados:

bh feminicidio homicidio justica pmmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay