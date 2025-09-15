Assine
FEMINICÍDIO NA GRANDE BH

Jovem é morta a facadas por namorado que já havia tentando enforcá-la

Mulher foi morta depois de namorado alegar ter encontrado mensagens trocadas com outro homem pelo no celular; suspeito tentou matá-la enforcada há três meses

15/09/2025 07:05

Imagem ilustrativa de facada
Jovem levou cerca de 10 facadas do namorado crédito: Pixabay

Uma mulher de 21 anos foi morta pelo companheiro, de 22, no bairro Jardim dos Bandeirantes, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (14/9). De acordo com o suspeito, a motivação do crime teria sido por ciúmes depois dele ter visto mensagens no celular da vítima com outro homem.

Em junho deste ano, um boletim de ocorrência (BO) já havia sido registrado contra o suspeito porque ele enforcou a namorada quase até a morte.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a corporação foi até a casa onde o casal estava hospedado há quatro dias, aguardando uma residência definitiva. A locatária do imóvel e amiga da vítima informou que, por volta de 19h desse domingo, a jovem relatou que estava descontente com o relacionamento, devido ao ciúmes excessivo e comportamento agressivo do namorado.

Por volta de 20h, o casal começou uma discussão e a jovem foi esfaqueada no braço. O companheiro a perseguiu e ela tentou se esconder no banheiro. Diante dos gritos, a locatária foi até a rua pedir ajuda, momento em que acionou a PM. No entanto, o rapaz fugiu com as mãos sujas de sangue. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou a morte no local. Conforme o laudo pericial, a jovem recebeu entre 8 a 10 facadas no corpo.

De acordo com a PM, o autor do crime foi encontrado ainda com as mãos sujas de sangue e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante, mas foi conduzido ao Hospital Municipal de Contagem, pois estava com um machucado na mão. Na residência em que o casal estava foram apreendidos dois celulares e uma faca, provavelmente a arma do crime.

No dia 28 de junho deste ano, o suspeito tentou matar a namorada enforcada pelo mesmo motivo. Ela foi socorrida e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento, na época, e reatou o relacionamento depois.

