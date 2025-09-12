Suspeitos de matar empresária dentro de casa em Minas são presos em Goiás
As prisões aconteceram em Itumbiara (GO) após investigação sobre homicídio ocorrido dentro da casa da vítima
Dois homens suspeitos de matar a empresária Ingrid Emanuele Santos, de 37 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (12/9), em Itumbiara (GO), durante uma operação integrada da Polícia Militar de Goiás. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (10/9), na residência da vítima, no Bairro Parque Olímpico, em Governador Valadares (MG).
O corpo de Ingrid foi encontrado pelo sobrinho, após a irmã perceber que a empresária não havia ido buscar a filha na escola e não atender às suas ligações. Ao chegar à casa, o jovem viu a tia caída, com as mãos amarradas e em meio a uma poça de sangue. O pai do menino foi chamado e ambos acionaram a Polícia Militar.
A perícia apontou que Ingrid estava deitada de barriga para baixo, com as mãos amarradas por fitas de nylon e apresentava dois cortes profundos no pescoço. O celular da vítima e um cordão de ouro com o nome da filha, que ela usava diariamente, não foram encontrados na residência.
Segundo a polícia, os suspeitos se passaram por entregadores para entrar na casa. Os nomes deles não foram divulgados. O caso segue sob investigação.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice