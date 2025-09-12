Assine
overlay
Início Gerais
CRIME EM VALADARES

Suspeitos de matar empresária dentro de casa em Minas são presos em Goiás

As prisões aconteceram em Itumbiara (GO) após investigação sobre homicídio ocorrido dentro da casa da vítima

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
12/09/2025 11:45

compartilhe

Siga no
x
Ingrid Emanuele foi encontrada morta dentro de casa
Ingrid Emanuele foi encontrada morta dentro de casa crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois homens suspeitos de matar  a empresária Ingrid Emanuele Santos, de 37 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (12/9), em Itumbiara (GO), durante uma operação integrada da Polícia Militar de Goiás. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (10/9), na residência da vítima, no Bairro Parque Olímpico, em Governador Valadares (MG).

 

O corpo de Ingrid foi encontrado pelo sobrinho, após a irmã perceber que a empresária não havia ido buscar a filha na escola e não atender às suas ligações. Ao chegar à casa, o jovem viu a tia caída, com as mãos amarradas e em meio a uma poça de sangue. O pai do menino foi chamado e ambos acionaram a Polícia Militar.

Leia Mais

A perícia apontou que Ingrid estava deitada de barriga para baixo, com as mãos amarradas por fitas de nylon e apresentava dois cortes profundos no pescoço. O celular da vítima e um cordão de ouro com o nome da filha, que ela usava diariamente, não foram encontrados na residência.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a polícia, os suspeitos se passaram por entregadores para entrar na casa. Os nomes deles não foram divulgados. O caso segue sob investigação.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

assassinato governadorvaladares minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay