Suspeitos de matar empresária dentro de casa em Minas são presos em Goiás

Dois homens suspeitos de matar a empresária Ingrid Emanuele Santos, de 37 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (12/9), em Itumbiara (GO), durante uma operação integrada da Polícia Militar de Goiás. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (10/9), na residência da vítima, no Bairro Parque Olímpico, em Governador Valadares (MG).

O corpo de Ingrid foi encontrado pelo sobrinho, após a irmã perceber que a empresária não havia ido buscar a filha na escola e não atender às suas ligações. Ao chegar à casa, o jovem viu a tia caída, com as mãos amarradas e em meio a uma poça de sangue. O pai do menino foi chamado e ambos acionaram a Polícia Militar.

A perícia apontou que Ingrid estava deitada de barriga para baixo, com as mãos amarradas por fitas de nylon e apresentava dois cortes profundos no pescoço. O celular da vítima e um cordão de ouro com o nome da filha, que ela usava diariamente, não foram encontrados na residência.

Segundo a polícia, os suspeitos se passaram por entregadores para entrar na casa. Os nomes deles não foram divulgados. O caso segue sob investigação.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice