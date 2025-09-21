Homem é morto em baile de pagode no Pindorama

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem morreu e sete pessoas ficaram feridas durante um ataque a um bar na noite deste sábado (20/9), na Rua Cachoeira da Prata, no Bairro Pindorama, na Região Noroeste de Belo Horizonte, onde ocorria um baile de pagode. A vítima é Márcio Pereira Lage, de 38 anos, e os feridos têm idades entre 18 e 41 anos.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que dois homens desceram armados de um carro preto, um Hyundai i30, e começaram a atirar em direção à multidão.

De acordo com os militares, Márcio teria sido o alvo principal, pois foi o primeiro a ser atingido. Ele morreu no local. Uma equipe do Samu atendeu ao chamado, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima.

Entre as sete pessoas feridas, uma está em estado grave: um homem de 31 anos, atingido no abdômen, que está internado no Hospital do Pronto-Socorro João XXIII.

As outras seis pessoas feridas são: um homem de 24 anos, atingido no fêmur da perna direita; uma mulher de 40 anos, baleada na nádega direita; um homem de 41 anos, atingido na panturrilha direita; uma mulher de 28 anos, ferida no ombro direito; um rapaz de 24 anos, baleado no tornozelo; e um jovem de 18 anos, que levou um tiro de raspão no joelho.

Além disso, uma mulher de 19 anos sofreu fratura no joelho direito ao cair enquanto tentava fugir do tiroteio.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, um dos atiradores seria um homem negro, usando uma blusa de frio preta com capuz e armado com uma “arma grande e preta”.

Imagens de câmeras de segurança de uma residência indicam a participação de um segundo veículo, um Ford Ka prata, que teria dado cobertura à ação. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste.

